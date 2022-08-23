Outlook uygulamasında reklamlar çoğaldı: Microsoft, yoğun eleştiri altında

- Gerçek e-postalardan farksız reklamlar
- Microsoft, aboneliğe zorluyor
- Puanlamalar düşmeye başladı
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Microsoft, son zamanlarda Outlook Android ve iOS uygulamasında mobil kullanıcılara daha fazla reklam göstermeye başladı.
Gerçek e-postalardan farksız reklamlar
Outlook mobil uygulaması, kullanıcılara gelen kutusunu düzenlemek için seçenek sunuyor: Tüm mailleri tek bir yere toplayan gelen kutusu ve mailleri önem derecelerine göre ayıran odaklanmış ve diğer kategorisine ayrılmış sekmeli gelen kutusu. Outlook’u ücretsiz kullananlar için diğer sekmesinde reklamlar gösteriliyordu, şimdi odaklanmış tasarımı kullanmayanlar için de reklamlar çıkmaya başladı.
Microsoft, aboneliğe zorluyor
Yeni güncellemeyle, Outlook mobil uygulaması daha fazla yerde daha fazla reklam göstermeye başladı. Odaklanmış sekmesine dokunulduğunda bile kolayca gerçek bir e-postayla karıştırılabilecek reklamlar çıkıyor. Ücretsiz Outlook kulanıcıları, Microsoft 365 aboneliği satın almadığı sürece reklamlardan kaçınamayacak gibi görünüyor. Reklam mailleri kaydırılarak gizlenebilse bile kısa bir süre sonra aynı yerde başka bir reklam gösterilmeye başlıyor. Microsoft sözcüsü, odaklanmış gelen kutusu özelliğinin açılması durumunda reklamların yalnızca diğer gelen kutusunda görüneceğini söylüyor.
Puanlamalar düşmeye başladı
App Store’da 5 yıldız alan Outlook mail uygulamasının bu müdahaleci reklamlardan sonra puanı düşecektir. Kullanıcılar, sosyal ağ platformlarında Microsoft'u eleştiri yağmuruna tutarken, uygulama mağazasında 1 puan vermeye başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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