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    Anlık Bildirim

    Outlook Lite Android uygulaması Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sunuldu

    Microsoft, Android kullanıcıları için Outlook uygulamasının daha küçük boyutlu ve hızlı bir versiyonunu yayınladı. Outlook Lite, düşük özelliklere sahip akıllı telefonlarda bile sorunsuz çalışıyor.
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    Outlook Lite Android uygulaması kullanıma sunuldu
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    Yazılım devi Microsoft, Android işletim sistemini çalıştıran cihazlar için Outlook Lite uygulamasını yayınladı. Yeni e-posta istemcisi, düşük pil tüketiminin yanı sıra daha az depolama alanı kullanmak üzere tasarlandı. Microsoft Outlook uygulamasının tüm temel özelliklerini içeriyor.

    Düşük özelliklere sahip akıllı telefonlar için kullanıma sunulan Outlook Lite'ın kurulum dosyasının boyutu sadece 5 MB. Uygulamanın 2G ve 3G mobil ağlarda sorunsuz şekilde çalıştığını belirtelim. Sistem kaynaklarını daha az tüketen e-posta istemcisi 1 GB RAM'e sahip akıllı telefonlarda bile hızlı bir deneyim sunuyor.

    Outlook Lite Android uygulaması kullanıma sunuldu
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    İndirilebilir durumda

    Outlook Lite uygulaması Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 ve Microsoft Exchange Online hesaplarını destekliyor. Uygulama Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Hindistan, Meksika, Peru, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Venezuela'daki kullanıcılara sunuldu.

    Outlook Lite'ı Google Play Store veya APKMirror üzerinden cihazınıza indirebilirsiniz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 23 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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