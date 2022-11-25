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    Oxa ile solunum rutinlerinizi takip edin

    Oxa adıyla geliştirilen yeni giyilebilir cihaz, diyafram bölgesine yakın konumlandırılarak gerçek zamanlı nefes alma hareketlerinizi takip ediyor ve analizler yapıyor. 
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    Oxa
    Günümüzde akıllı saatler veya akıllı bileklikler ile pek çok yaşam fonksiyonu takip edilebiliyor. Yine de tek bir fonksiyonun daha detaylı takibi bu cihazların biraz daha ötesinde bir konu. Burada devreye özel cihazlar giriyor.

    Oxa nedir?

    İsviçre kaynaklı bir girişimin ürünü olan Oxa, çok yönlü olarak kullanıcının nefes alıp verme döngüsünü ayrıntılı bir şekilde takip eden ilk giyilebilir cihaz olma iddiasında. 4 patenti olan ürün diyaframa yakın bir yere tutturuluyor ve vücut hareketlerinizi takip ediyor.

    Batarya 24 saate yakın bir kullanım sunarken tam olarak dolması 2 saat 45 dakikada oluyor. Uyumlu uygulama sensörden aldığı verileri detaylı bir şekilde analiz ederek kalp ritmi de dahil pek çok konuda gerçek zamanlı istatistikler sunuyor. Bunları bilimsel verilerle karşılaştırarak stres seviyesi gibi pek çok değeri de bulabiliyor. Ayrıca daha iyi uyku için de öneriler sunuyor.

    Kickstarter üzerinde destek arayan Oxa giyilebilir cihaz 239 avrodan başlayan bağış karşılığında hediye ediliyor. Uygulama ve uyumlu tşört de kutu içerisinde yer alıyor. Sevkiyatlar ise Mart ayında başlayacak.

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