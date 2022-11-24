Robocop gerçek mi oluyor? Silahlı Polis robotları gündemde

Robotlar silahlanıyor mu?
San Fransisco polis teşkilatı, şehir yönetimine sunduğu onay taslağında silahlı robotları aktif bir şekilde kullanmayı talep etti. Halkın veya bir memurun hayatının söz konusu olduğu durumlarda bu silahlı robotlar şüpheliyi öldürme yetkisine sahip olacaktı. Böylece teşkilat genelinde daha fazla memur silahlandırma yerine robotlara görev verilecekti.
Gelişen bu durum büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Pek çok STK ve organizasyon, hatta şehir yönetiminin kendi içerisinde yetkililer bu taslağa karşı çıktı. Sonrasında silah kullanımı tanımı taslaktan çıkarıldı ve standart devriye görevine dönüldü. Taslağın 29 Kasım tarihinde onaya sunulması bekleniyor.
San Fransisco Polis teşkilati geçmişte aşırı güç kullanımı nedeniyle sayısız tazminat davasına konu olmuştu. Bu bakımdan silahlı robot teklifi büyük tepki gördü. Yine de kolluk teşkilatlarının yavaş yavaş silahlı robot polislere sıcak bakmaya başladığı anlaşılıyor. Bugün Çin gibi pek çok ülkede robotlar şehir devriyesi atıyor ve taser gibi cihazlarla suçluları etkisiz hale getirebiliyor ancak görünen o ki insanoğlu daha da şiddetlisini istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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