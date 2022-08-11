OYDER: "Satış kısıtlaması ikinci elde fırsatçılığın önüne geçecek"

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şirketlerin ve galerilerin aldıkları sıfır aracı 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satamayacakları bir yönetmelik hazırladıklarını açıklamıştı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden (OYDER) söz konusu yönetmeliğe ilişkin açıklamalar geldi.

OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayı desteklediklerini belirterek, “Ticaret Bakanlığı’nın ikinci eldeki fahiş fiyatların önüne geçmek adına attığı bu adımı destekliyoruz. İkinci el araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması hükmünün getirilmesi konusu, geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda bizimle paylaşılmıştı. Biz de OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmeliğin fırsatçılığın da önüne geçmesini ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin yaşadığı sorunlara da değinen Erciş, “Özellikle de son dönemde Yetkili Satıcılar üzerinde oluşan şikayetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğunu düşünüyoruz. Piyasada Yetkili Satıcılardan sıfır araç alıp, hemen ikinci elde fahiş fiyatla satan kurumlar olduğu biliniyor. Gerçek tüketicinin araçlara daha kolay ulaşmasını sağlayabilmek adına böyle bir önlemin, piyasadaki fahiş fiyatlı satışları engelleyeceğini ve fırsatçılığın önüne geçeceğini düşünüyoruz. Biz de süreç boyunca Bakanlıkla karşılıklı fikir alışverişleriyle oluşturulan yeni yönetmeliği destekliyoruz” dedi.

Araçların ilk tescilinden sonraki satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması, Bakan Muş'un da açıkladığı gibi "şirketleri, galerileri ve araç kiralama şirketlerini" kapsıyor. Bireysel tüketici için böyle bir kısıtlama yok.

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OYDER: Satış kısıtlaması ikinci elde fırsatçılığın önüne geçecek