Oynaması ücretsiz Tomb Raider Reloaded iOS ve Android için duyuruldu

Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Emerald City Games'in yaptığı oynaması ücretsiz aksiyon oyunu Tomb Raider Reloaded duyuruldu.

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Square Enix'in önemli markalarından biri olan ve oyun dünyası için de önemli bir yere sahip olan Tomb Raider markasının yeni mobil oyunu geçtiğimiz saatlerde bir video eşliğinde duyuruldu. Ne yazık ki oyun ile ilgili şu an için çok fazla bilgi mevcut değil.

Şu an için sadece oyunun iOS ve Android için yayınlanacağı, oynaması ücretsiz olacağı, aksiyon arcade türünde olacağı ve 2021 yılında yayınlanacağı biliniyor.

Oyun için paylaşılan videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

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