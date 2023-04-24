Elektrikli tırlar için 1.5 milyon km kullanım ömrüne sahip batarya geliştirildi

Scania ve Northvolt, 2017 yılından bu yana ağır ticari araçlar için batarya geliştirme konusunda birlikte çalışıyor. İki dev arasındaki iş birliği İsveç'in kuzeyindeki Northvolt Ett Gigafactory'de üretilen yeni hücre ile mükemmel sonuçlar verdi.
"Önemli bir kilometre taşı"
Oluşturulan prizmatik pil hücresi 3.6V nominal gerilime ve 157A‧h kapasiteye sahip. Yıl sonunda Scania, İsveç'in Södertälje kentinde yeni bir batarya üretim tesisi açacak. Burada pil hücreleri elektrikli tırların üretimi için batarya paketlerine monte edilecek.
Scania CEO'su Christian Levin: "Bugün, sürdürülebilir taşımacılık sistemine giden yolda önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Ağır yük taşımacılığının geleceği elektrikli çözümlerde yatıyor. Bu geçişi sağlamak ve müşterilerimize verdiğimiz üstün marka sözünü yerine getirmeye devam etmek için Scania'nın elektrikli tırları için yüksek performanslı bataryalara ihtiyacı var" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)