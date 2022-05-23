Oyun sektörü, GameX 2022 iş geliştirme alanında buluştu

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Türkiye'deki en büyük oyun fuarlarından birisi olan GameX geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. GameX'te bu yıl ilk defa iş geliştirme (B2B) alanı gerçekleşti. 16 yıllık fuarın B2B (iş geliştirme) alanını düzenleyen partneri ise oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory oldu. 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 1500’ü aşkın sektör profesyoneli bir araya geldi.

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük, oyun sektörünü bir araya getirmeye devam edeceklerini söyledi: “Beklentilerimizin çok ötesinde bir katılımla çok keyifli bir fuarı geride bıraktık. GameX, bizim fuar organizasyonuna dair ilk deneyimimiz oldu. Bu tecrübemiz, çok daha fazlasını başarmamıza olanak sağlayacak. Oyun sektörünün birleştirici gücü olmaya devam edeceğiz.”

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Oyun sektörünün geleceği GameX’te konuşuldu

30’u aşkın konuşmacı, Game Factory partnerliğinde gerçekleşen GameX 2022 B2B (iş geliştirme) alanında bir araya geldi. 3 gün boyunca devam eden konferansa PUBG’nin yapımcısı Tencent Games, MildMania, Zindhu HR, Adjust, Udo Games ve Funverse Games gibi birçok şirketten üst düzey yöneticiler katıldı. Konferanslarda oyun sektörü, mobil pazar, blockchain, yatırım, sektörün geleceği ve WEB 3.0 gibi başlıklar tartışıldı.

8 oyun girişimi, yatırımcılarla buluştu

Google ve Game Factory iş birliğiyle ikinci kez gerçekleşen oyun stüdyolarını hızlandırma programı Booster’ın demo day’i, GameX 2022 B2B (iş geliştirme) alanında düzenlendi. 8 oyun girişimi, ana sahnede yatırımcılar ve sektör profesyonellerine karşı sunum yaptı. Açılış konuşmasını Google Geliştirici İlişkileri Koordinatörü Beyza Sunay Güler’in yaptığı programda WePlay Ventures, Ludus Ventures, Yıldız Teknopark, Games United, Legendary Ventures ile birçok melek yatırımcı da yer aldı. Sunum yapan girişimler ise şu şekilde oldu:

Dynamic Box

Dystopia Games

Fusion Up Studio

Gray Lake Studios

iBright Games

Nomadic Games

Pax Animi Games

Playumm

Bağımsız oyun stüdyoları, yeni oyunlarını tanıttı

40’ı aşkın bağımsız Türk oyun stüdyosu, yeni geliştirdikleri oyunlarını on binlerce GameX ziyaretçisinin beğenisine sundu. Zindhu HR sponsorluğunda gerçekleşen bağımsız oyun (indie) alanında, Türk oyun stüdyoları önümüzdeki dönemlerde çıkacak oyunlarını sergiledi.

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Oyun sektörü, GameX 2022 iş geliştirme alanında buluştu