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    Oyuncu monitörleri de ekonomiden nasibini aldı: Satışlar düştü!

    Pandemi sonrası küresel ekonominin geldiği durum tüketici davranışlarını değiştirdi. Tüm teknoloji endüstrisinde olduğu gibi oyuncu monitörleri satışlarında da düşüş yaşanıyor.
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    Oyuncu monitörleri de ekonomiden nasibini aldı Tam Boyutta Gör
    Pandemi sonrası oluşan ekonomik belirsizlik, düşen talep, artan enflasyon ve faizler doğal olarak tüketici davranışları üzerinde değişimlere neden oldu. Bu değişimler teknolojik ürünler gibi isteğe bağlı harcamalar üzerinde daha büyük etkiler oluşturdu. Tüketici talebinin düştüğü teknolojik ürünler arasında oyuncu monitörleri de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl boyunca oyuncu monitörü satışları düştü ancak gelecek daha parlak olabilir.

    2022 oyuncu monitörlerini de vurdu

    Oyuncu monitörleri de ekonomiden nasibini aldı
    TrendForce raporuna göre oyuncu monitörü sevkiyatları 2021’deki 22,8 milyona kıyasla 2022’de yüzde 19 oranında düşerek 19,8 milyon adede geriledi. Bu düşüş, oyuncu monitörü pazarında 2016 yılından beri görülen ilk düşüş anlamına geliyor. Ancak 2023 yılı oyuncu monitörlerine pansuman olabilir. Rapor, bu yıl içinde satışların yüzde 5 artarak 20,8 milyona yükseleceğini öngörüyor.
    Oyuncu monitörleri de ekonomiden nasibini aldı
    Bu artışı tetikleyecek olan ilk etmen ise daha yüksek yenileme oranları olacak gibi görünüyor. Değişimin ise ilk olarak giriş seviyesinden başlaması bekleniyor. Halihazırda 75 Hz monitör kullananların minimum 100 Hz modellere geçeceği ifade ediliyor. 2023’te 100 Hz monitör satışlarının önceki yıla göre neredeyse yüzde 5 artarak yüzde 9 seviyesine çıkacağı düşünülüyor.

    Oyuncu monitörleri de ekonomiden nasibini aldı
    Bununla birlikte 2022’de sevkiyatların yüzde 51,9’unu oluşturan 165-180 Hz monitörler ve yüzde 32,5’ini oluşturan 120-160 Hz monitörlerin bu yıl içinde satış hacimlerinin sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 21 olması bekleniyor. 200 Hz ve üstü yenime hızına sahip monitörlerde de az da olsa bir talep artışı olacağı söylenmekte. 2023'te oyun monitörleri için ikinci olumlu unsur, Çin pazarının toparlanması olabilir. COVID kısıtlamaları kalktıkça Çin’deki talep e-spor’un da etkisiyle artacaktır. 2023 bir toparlanma yılı olarak görülse de genel monitör pazarında ibrenin tersine çevrilmesinin 2024’e kadar süreceği düşünülüyor.
    Kaynakça https://www.techspot.com/news/98264-gaming-monitor-shipments-down-overall-2022-expected-recover.html https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230410-11636.html
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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