Oyuncu monitörleri de ekonomiden nasibini aldı: Satışlar düştü!

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2022 oyuncu monitörlerini de vurdu
Kaynakça
https://www.techspot.com/news/98264-gaming-monitor-shipments-down-overall-2022-expected-recover.html
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230410-11636.html
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