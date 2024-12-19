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    Oyunculara müjde: STALKER 2 dizisi için beklenen haber geldi

    Popüler oyun serisi STALKER, sinema uyarlamalarının ardından televizyon dünyasına ikinci kez adım atmaya hazırlanıyor. S.T.A.L.K.E.R 2 dizi uyarlaması  için ilk detaylar paylaşıldı.
    Oyunculara müjde: STALKER 2 dizisi için beklenen haber geldi! Tam Boyutta Gör
    Son yılların en çok beklenen oyunlarından olan STALKER 2: Heart of Chornobyl, uzun bekleyişin ardından geçtiğimiz haftalarda Xbox ve PC platformlarında çıktı. Kısa sürede yüksek satış sayılarına ulaşan oyun, yakın gelecekte ise dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkabilir. GSC Game World'e göre Netflix ile görüşmeler başladı.

    STALKER 2 Netflix dizisi için yeşil ışık

    Kaçıranlar için S.T.A.L.K.E.R 2, ilk oyunun ardından ciddi bir oyuncu kitlesi kazanırken, ilk iki günde bir milyon kopya satışını geride bıraktı. Üstelik bu sayıların Game Pass dışında tutulduğunu hatırlatalım. Forbes Ukrayna'ya verdiği röportajda ise GSC Game World sahibi Maxim Krippa, serinin gelecek takvimi hakkında bazı sürpriz gelişmeler paylaştı. 

    Forbes Ukraine ile yaptığı röportajda Krippa, Stalker 2’nin ilerleyen dönemlerde iki DLC ve çok oyunculu bir mod dahil bol miktarda içerik sunacağını duyurdu. Ayrıca Krippa, bir Stalker TV dizisi olasılığından da bahsetti. "Dizinin Netflix'te yayınlanmasını isterim," dedi. "Bazı görüşmeler devam ediyor, ancak henüz net bir sonuç alınmadı." dedi. Henüz erken prodüksiyon aşamasında olan dizinin ne zaman yayınlanacağı ise haliyle bilinmiyor.

    Kaçıranlar için ilk olarak 2010 yılında duyurulan Stalker 2, 2011 yılında stüdyonun dağılmasıyla iptal edilmişti. Hayranlar, seriye veda etse de stüdyo, 2014 yılında orijinal stüdyonun kurucusunun kardeşi Evgeniy Grygorovych tarafından tekrar kurulmuştu. Yeniden kurulan stüdyo, 2018 yılında STALKER 2: Heart of Chornobyl’i resmen duyurmuştu. Microsoft ortaklığında geliştirilen yapım; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birçok kez ertelenmişti. 

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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