Oyunculara müjde: STALKER 2 dizisi için beklenen haber geldi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok beklenen oyunlarından olan STALKER 2: Heart of Chornobyl, uzun bekleyişin ardından geçtiğimiz haftalarda Xbox ve PC platformlarında çıktı. Kısa sürede yüksek satış sayılarına ulaşan oyun, yakın gelecekte ise dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkabilir. GSC Game World'e göre Netflix ile görüşmeler başladı.

STALKER 2 Netflix dizisi için yeşil ışık

Kaçıranlar için S.T.A.L.K.E.R 2, ilk oyunun ardından ciddi bir oyuncu kitlesi kazanırken, ilk iki günde bir milyon kopya satışını geride bıraktı. Üstelik bu sayıların Game Pass dışında tutulduğunu hatırlatalım. Forbes Ukrayna'ya verdiği röportajda ise GSC Game World sahibi Maxim Krippa, serinin gelecek takvimi hakkında bazı sürpriz gelişmeler paylaştı.

Forbes Ukraine ile yaptığı röportajda Krippa, Stalker 2’nin ilerleyen dönemlerde iki DLC ve çok oyunculu bir mod dahil bol miktarda içerik sunacağını duyurdu. Ayrıca Krippa, bir Stalker TV dizisi olasılığından da bahsetti. "Dizinin Netflix'te yayınlanmasını isterim," dedi. "Bazı görüşmeler devam ediyor, ancak henüz net bir sonuç alınmadı." dedi. Henüz erken prodüksiyon aşamasında olan dizinin ne zaman yayınlanacağı ise haliyle bilinmiyor.

STALKER 2 için büyük yama yayınlandı: Yüzlerce hata düzeltildi! 2 hf. önce eklendi

Kaçıranlar için ilk olarak 2010 yılında duyurulan Stalker 2, 2011 yılında stüdyonun dağılmasıyla iptal edilmişti. Hayranlar, seriye veda etse de stüdyo, 2014 yılında orijinal stüdyonun kurucusunun kardeşi Evgeniy Grygorovych tarafından tekrar kurulmuştu. Yeniden kurulan stüdyo, 2018 yılında STALKER 2: Heart of Chornobyl’i resmen duyurmuştu. Microsoft ortaklığında geliştirilen yapım; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birçok kez ertelenmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Oyunculara müjde: STALKER 2 dizisi için beklenen haber geldi!