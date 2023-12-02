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    Yılın beklenen oyunu Stalker 2'den yeni fragman yayınlandı

    2022'nin en çok beklenen oyunlarından Stalker 2 Heart of Chornobyl için yeni bir fragman paylaşıldı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, göz alıcı grafikler sunacak.
    Yılın beklenen oyunu Stalker 2'den yeni fragman yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    GSC Game World tarafından geliştirilen açık dünya FPS oyunu STALKER 2: Heart of Chernobyl için heyecan uyandıran bir fragman paylaşıldı. STALKER Call of Pripyat'tan 14 yıl sonra gelen yapım, artık son dönemeçte. Yeni görüntüler, oyunun uçsuz bucaksız dünyasına ve Çernobil Nükleer Santrali'ne bakış sunuyor. 

    Stalker 2'den yeni fragman yayınlandı

    Kaçıranlar için STALKER 2: Heart of Chernobyl'in bu yılın Nisan ayında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak 2024'ün ilk çeyreğine ertelendi. Geçtiğimiz saaatlerde düzenlenen PC Gaming Show Most Wanted etkinliğinde ise, oyuna ilişkin "Strider" adlı yeni bir fragman ve yapım aşamasından bazı notlar paylaşıldı.

    Bildiğiniz gibi STALKER 2: Heart of Chornobyl, Çernobil’in merkeze alındığı uçsuz bucaksız bir açık dünyada anormalliklerle dolu birinci şahıs nişancı oyunu olacak. Yeni fragmanda ise bunu net bir biçimde görebiliyoruz. GSC Game World CEO'su Yevhen Grygorovy'den yapılan kısa açıklama ise şu şekilde;

    "Bu oyun hayatımızdaki en büyük ve en karmaşık oyun olarak duruyor. Başından beri iddialıydı ama nihai bir meydan okumaya dönüştü," diyor Grygorovyc. "Bizim için son derece önemli ve son derece kişisel bir bağa sahip olan bu oyun, akla gelebilecek en stresli koşullar altında hazırlandı."

    Stalker 2 önerilen sistem gereksinimleri

    Stalker 2'nin önerilen sistem gereksinimleri arasında AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemci, AMD Radeon RX 5700 XT 8GB ve Nvidia RTX 2070 SUPER 8GB yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların SSD ve 150 GB depolama alanına ihtiyacı olacak. Stalker 2'nin çıkış yaptığı ilk gün PC Game Pass'te olacağını hatırlatalım. Ek olarak halihazırda Steam üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

    Kaynakça https://youtu.be/HRprRziRvxA?si=YMMt9X4COw5gvVmj https://www.youtube.com/live/dHhr4ppcY9Y?si=XTaMyBKCVnna-5q6
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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