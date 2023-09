Oyunculara müjdeli haber: Tom Clancy's The Division 3 resmen onaylandı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Tom Clancy's Division serisi, Ubisoft'un başarılı markalarından biri olmayı başardı. Ancak The Division 2'nin üzerinden dört yıldan fazla bir zaman geçti ve serinin rafa kaldırıldığına dair söylentiler duymaya başladık. Bugün ise sessizliğini bozan Ubisoft, Tom Clancy's Division 3'ün yolda olduğunu resmen doğruladı.

Tom Clancy's The Division 3 resmen onaylandı

Dün yapılan resmi bir paylaşımda Ubisoft, The Division 1 ve 2'den tanıdığımız Julian Gerighty'nin The Division markasının Baş Yapımcısı olarak atandığını duyurdu. Bu noktada daha önce yaratıcı yönetmen görevini üstlenen Gerighty's'in temel odak noktalarından biri, Tom Clancy's The Division 3 için bir ekip oluşturmak ve Tom Clancy's The Division 2'nin iyi bir şekilde desteklenmesi olacak.

Dolayısıyla Tom Clancy's The Division 3 için yeşil ışık yakıldı diyebiliriz. Ancak oyunun çıkış tarihi gibi ayrıntılı bilgiler henüz paylaşılmadı. Niketim Gerighty'nin, şu anda Kreatif Direktör olarak yer aldığı Star Wars Outlaws'ın ardından The Division serisine geri döneceği beliritliyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha sürecek diyebiliriz.

The Division 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Gerighty, geliştirme sürecinin ''kalite çıtasını sürekli olarak ileri itmekle ilgili" olacağını söylüyor. Ayrıca Ubisoft, Division 3 yolda olsa da The Division 2'ye olan desteğini sürdürecek. Ancak bu desteğin DLC mi olacağı veya neler içereceği paylaşılmadı.

Oyunculara müjdeli haber: Division 3 resmen onaylandı