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    Oyunculara müjdeli haber: Tom Clancy's The Division 3 resmen onaylandı

    Serinin hayranları ve oyuncular tarafından merakla beklenen Tom Clancy's The Division 3 resmen onaylandı. Division 3, Julian Gerighty öncülüğünde yakında geliyor. İşte detaylar
    Oyunculara müjdeli haber: Division 3 resmen onaylandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Tom Clancy's Division serisi, Ubisoft'un başarılı markalarından biri olmayı başardı. Ancak The Division 2'nin üzerinden dört yıldan fazla bir zaman geçti ve serinin rafa kaldırıldığına dair söylentiler duymaya başladık. Bugün ise sessizliğini bozan Ubisoft, Tom Clancy's Division 3'ün yolda olduğunu resmen doğruladı. 

    Tom Clancy's The Division 3 resmen onaylandı

    Dün yapılan resmi bir paylaşımda Ubisoft, The Division 1 ve 2'den tanıdığımız Julian Gerighty'nin The Division markasının Baş Yapımcısı olarak atandığını duyurdu. Bu noktada daha önce yaratıcı yönetmen görevini üstlenen Gerighty's'in temel odak noktalarından biri, Tom Clancy's The Division 3 için bir ekip oluşturmak ve Tom Clancy's The Division 2'nin iyi bir şekilde desteklenmesi olacak.

    Dolayısıyla Tom Clancy's The Division 3 için yeşil ışık yakıldı diyebiliriz. Ancak oyunun çıkış tarihi gibi ayrıntılı bilgiler henüz paylaşılmadı. Niketim Gerighty'nin, şu anda Kreatif Direktör olarak yer aldığı Star Wars Outlaws'ın ardından The Division serisine geri döneceği beliritliyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha sürecek diyebiliriz. 

    The Division 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Gerighty, geliştirme sürecinin  ''kalite çıtasını sürekli olarak ileri itmekle ilgili" olacağını söylüyor. Ayrıca Ubisoft, Division 3 yolda olsa da The Division 2'ye olan desteğini sürdürecek. Ancak bu desteğin DLC mi olacağı veya neler içereceği paylaşılmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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