Oyunculara müjdeli haber: Tom Clancy's The Division 3 resmen onaylandı

Tom Clancy's The Division 3 resmen onaylandı
Dün yapılan resmi bir paylaşımda Ubisoft, The Division 1 ve 2'den tanıdığımız Julian Gerighty'nin The Division markasının Baş Yapımcısı olarak atandığını duyurdu. Bu noktada daha önce yaratıcı yönetmen görevini üstlenen Gerighty's'in temel odak noktalarından biri, Tom Clancy's The Division 3 için bir ekip oluşturmak ve Tom Clancy's The Division 2'nin iyi bir şekilde desteklenmesi olacak.
Dolayısıyla Tom Clancy's The Division 3 için yeşil ışık yakıldı diyebiliriz. Ancak oyunun çıkış tarihi gibi ayrıntılı bilgiler henüz paylaşılmadı. Niketim Gerighty'nin, şu anda Kreatif Direktör olarak yer aldığı Star Wars Outlaws'ın ardından The Division serisine geri döneceği beliritliyor. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha sürecek diyebiliriz.
The Division 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Gerighty, geliştirme sürecinin ''kalite çıtasını sürekli olarak ileri itmekle ilgili" olacağını söylüyor. Ayrıca Ubisoft, Division 3 yolda olsa da The Division 2'ye olan desteğini sürdürecek. Ancak bu desteğin DLC mi olacağı veya neler içereceği paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.