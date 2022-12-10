Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında çevrimiçi çok oyunculu yapımlar ile varlık gösteren Riot Games, Valorant’ın kopyasını yaptığı gerekçesiyle Çin merkezli yayıncı NetEase’e dava açtı. Popüler yayıncı, 2022'de Android ve iOS'ta piyasaya sürülen beşe beş nişancı oyunu HyperFront'un Valorant ''klonu'' olduğunu iddia ediyor.

Oyun içerisinde yer alan birçok detay Valorant'a benziyor

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Riot Games, Hyper Front’un içerisinde yer alan haritalar, karakterler, aksesuarlar, silah ve silah kaplamaları dahil olmak üzere birçok detayın Valorant’a benzediğini söylüyor. Ayrıca bu benzerlik konusunda NetEase’e uyarıda bulunan şirket, Hyper Front'un Ekim 2019'da Valorant'ın ilk sürümü "Project A" ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra geliştirmeye başlandığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre NetEase, HyperFront'un Valorant kopyası olduğuna dair şikayetlerin ardından oyun içerisinde ufak tasarımsal değişikliklerde bulundu. Ancak Riot Games, bu değikliğe rağmen ihlal seviyesinin ötesine geçildiğini söyledi.

Riot Games oyunları Xbox Game Pass'e geliyor 6 ay önce eklendi

Hatırlamak gerekirse Riot Games tarafından Mobile Legends: Bang Bang’e karşı açılan dava, konunun Çin'e ait olduğu gerekçesiyle yakın zamanda ABD'de reddedildi. NetEase'e açılan davayı ise İngiltere ve Galler yüksek mahkemesine taşıyan şirket, oyunun telif hakları ihlalinden kurtulmayacağını düşünüyor.

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Riot Games, Valorant 'Klonu' Hyper Front için NetEase'e dava açtı