Riot Games, Valorant 'Klonu' Hyper Front için NetEase'e dava açtı

Oyun içerisinde yer alan birçok detay Valorant'a benziyor
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Riot Games, Hyper Front’un içerisinde yer alan haritalar, karakterler, aksesuarlar, silah ve silah kaplamaları dahil olmak üzere birçok detayın Valorant’a benzediğini söylüyor. Ayrıca bu benzerlik konusunda NetEase’e uyarıda bulunan şirket, Hyper Front'un Ekim 2019'da Valorant'ın ilk sürümü "Project A" ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra geliştirmeye başlandığını belirtti.
Hatırlamak gerekirse Riot Games tarafından Mobile Legends: Bang Bang’e karşı açılan dava, konunun Çin'e ait olduğu gerekçesiyle yakın zamanda ABD'de reddedildi. NetEase'e açılan davayı ise İngiltere ve Galler yüksek mahkemesine taşıyan şirket, oyunun telif hakları ihlalinden kurtulmayacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım