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    Riot Games, Valorant 'Klonu' Hyper Front için NetEase'e dava açtı

    Çok oyunculu oyunlar söz konusu olduğunda pazarın popüler isimlerinden Riot Games, Valorant'ın kopyasını yaptığı gerekçesiyle HyperFront'un yayıncısı NetEase'e dava açtı. 
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    Riot Games, Valorant 'Klonu' Hyper Front için NetEase'e dava açtı Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında çevrimiçi çok oyunculu yapımlar ile varlık gösteren Riot Games, Valorant’ın kopyasını yaptığı gerekçesiyle Çin merkezli yayıncı NetEase’e dava açtı. Popüler yayıncı, 2022'de Android ve iOS'ta piyasaya sürülen beşe beş nişancı oyunu HyperFront'un Valorant ''klonu'' olduğunu iddia ediyor. 

    Oyun içerisinde yer alan birçok detay Valorant'a benziyor

    Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Riot Games, Hyper Front’un içerisinde yer alan haritalar, karakterler, aksesuarlar, silah ve silah kaplamaları dahil olmak üzere birçok detayın Valorant’a benzediğini söylüyor. Ayrıca bu benzerlik konusunda NetEase’e uyarıda bulunan şirket, Hyper Front'un Ekim 2019'da Valorant'ın ilk sürümü "Project A" ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra geliştirmeye başlandığını belirtti.

    Riot Games, Valorant 'Klonu' Hyper Front için NetEase'e dava açtı Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre NetEase, HyperFront'un Valorant kopyası olduğuna dair şikayetlerin ardından oyun içerisinde ufak tasarımsal değişikliklerde bulundu. Ancak Riot Games, bu değikliğe rağmen ihlal seviyesinin ötesine geçildiğini söyledi. 

    Hatırlamak gerekirse Riot Games tarafından Mobile Legends: Bang Bang’e karşı açılan dava, konunun Çin'e ait olduğu gerekçesiyle yakın zamanda ABD'de reddedildi. NetEase'e açılan davayı ise İngiltere ve Galler yüksek mahkemesine taşıyan şirket, oyunun telif hakları ihlalinden kurtulmayacağını düşünüyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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