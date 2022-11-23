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    Özel tasarım Radeon RX 7900 ekran kartları Aralık sonunda gelecek

    AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT referans kartları önümüzdeki ayın ortalarında piyasaya girecek. Üreticilerin özel tasarım modellerinin ise ayın sonlarında doğru satışa çıkacağı söyleniyor.
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    Özel tasarım Radeon RX 7900 ekran kartları Aralık sonunda gelecek Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını tanıtmış ve piyasaya sürmek için gün sayıyor. Düzenlenen lansmanda tanıtılan kartların 13 Eylül tarihinde piyasaya çıkacağı benzer zaman dilimlerinde diğer üreticilerin de kendi tasarımlarıyla kartları raflara getireceği belirtilmişti. Yeni gelen haber ise özel tasarım RX 7900 XTX ve RX 7900 XT’nin birkaç hafta sonra çıkacağını gösteriyor.

    Özel tasarım RX 7900 Serisi kartlar Aralık sonunda

    BoardChannels haberine herhangi bir sebep gösterilmeksizin RX 7900 XTX ve RX 7900 XT’nin özel tasarım modelleri yani Asus, Msi, Sapphire ve Gigabyte gibi üreticilerden gelecek ürünler 13 Eylül’den 1-2 hafta sonra piyasaya çıkacak. İlginç bir şekilde bu üreticilerden sadece Asus ve PowerColor kendi kartlarını bir süre önce duyurdu ancak diğer firmalardan şimdilik bir ses seda yok.

    Radeon RX 7900 XTX, 999 dolar, Radeon RX 7900 XT ise 899 dolar fiyat etiketiyle raflara çıkacak. Ancak üreticilerin kendi versiyonlarında ne gibi bir fiyat sunacağı belirsiz. Alışık olunduğu gibi üreticilerin kartları bu referans fiyatlardan daha yüksek bir seviyede olacaktır. AMD, kendi referans modellerini 13 Aralık’ta satışa sunacak. Yine AMD’nin resmi açıklamasına göre üretici ortakları da Aralık ayı ortasından itibaren kendi ürünlerini sunacak.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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