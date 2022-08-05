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    Anlık Bildirim

    Özel uzay uçuşlarına emekli NASA astronotu bulundurma şartı geliyor

    NASA, görevin güvenliğinin ve ISS ile iletişimin sağlanmasına aracılık etmesi için gelecekte gerçekleştirilecek özel uzay uçuşlarında kendilerinden emeli bir astronotun bulunmasını talep ediyor.
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    Özel uzay uçuşlarında emekli NASA astronotu bulundurulacak

    NASA, gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) yapılacak tüm özel uçuşlarda eski bir astronotlarının görev komutanı olarak görev yapmasını isteyecek. Uzay ajansının bu politika değişikliğinin, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen ilk özel astronot görevinin tamamlanmasıyla öğrenilen derslerin bir sonucu olduğu belirtiliyor.

    Emekli astronotlar görevin güvenliğini sağlayacak

    Uzay ajansı tarafından yapılan yeni bir talep bildirimine göre özel olarak yürütülen mürettebatlı görevler, emekli bir NASA astronotu tarafından yönetilmesini gerektiriyor. Bildiride yapılan açıklamada: "Eski bir NASA astronotu, görev yürütme yoluyla uçuş öncesi hazırlık sırasında özel astronotlar için deneyimli rehberlik sağlar. Geçmiş yörünge ve NASA deneyimlerine dayanarak, özel astronot görevi (PAM) komutanı, yerleşik ISS keşif ekibi ile özel astronotlar arasında bir bağlantı sağlar ve ISS operasyonları ve PAM/ISS güvenliği riskini azaltır." ifadeleri yer aldı.

    Nisan ayında Axiom Space tarafından gerçekleştirilen Ax-1 misyonunda emekli bir NASA astronotu olan Michael López-Alegría dört kişilik mürettebatın komutanı olarak görev aldı. Mürettebattaki diğer üyelerin ise herhangi bir uzay uçuşu deneyimi bulunmuyordu. Şirket, yaklaşan Ax-2 misyonuna bu kez de yine emekli NASA astronotu olan Peggy Whitson'ın komuta edeceğini duyurdu.

    NASA, bu bağlamda Ax-1 misyonundan elde edilen dersleri gelecek uçuşlar için önemli görüyor ve uzay ajansı, denetimsiz görevleri önlemek için bu tedbiri almak istiyor.

    NASA'nın şu anda 200'ün üzerinde yaşayan emekli astronotu bulunuyor. Bu kişilerden kaç tanesinin tekrardan görev almak isteyeceği ya da sağlık kriterlerini karşılayabileceği ise merak konusu.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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