Tam Boyutta Gör

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim insanları, yörüngedeki uzay araçlarında kullanılabilecek ilk 3D baskılı plazma sensörlerini geliştirdiler. Geciktirme Potansiyel Analizörü (RPA) olarak bilinen sensörler, atmosferin kimyasal bileşimini ve iyon enerjisi dağılımını belirlemek için kullanılıyor.

800°C'ye kadar dayanabiliyor

Son teknoloji yarı iletken plazma sensörleri, pahalı ve haftalarca süren üretim süreçlerine sahip ancak MIT tarafından geliştirilen 3D baskılı sensör, süreci hem çok daha kısa hem de daha ucuz hale getiriyor. Bu da onu çevreyi izlemek veya hava durumunu tahmin etmek için kullanılan düşük maliyetli ve hızlı üretilen CubeSat için ideal kılıyor.

Araştırmacılar, sensörü geliştirmek için elektriksel olarak yalıtkan ve sıcaklıktaki ani, şiddetli dalgalanmalara dayanabilecek Vitrolite adı verilen yazdırılabilir bir cam-seramik malzeme kullandılar. Kullanılan malzemenin, ince film kaplamalar ve silikon gibi sensörlerde yaygın olarak kullanılan malzemelere göre daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Vitrolite, 800 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda bozulmadan işlevini yerine getirebilirken diğer yarı iletken RPA'larda kullanılan polimerler 400 santigrat derecede bozulmaya başlıyor.

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre %8 düştü 22 sa. önce eklendi

Ekip, sensörlerin üretiminin ucuz olması ve çok hızlı üretilebilmesi sayesinde şimdiden dört benzersiz tasarımın prototipini oluşturduklarını söyledi. Ayrıca araştırmacılar, üretim sürecini geliştirerek karmaşık donanımlar yaratabilmeyi hedefliyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Uydular için 3D baskılı plazma sensörleri geliştirildi