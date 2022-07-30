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    Uydular için 3D baskılı plazma sensörleri geliştirildi

    MIT araştırmacıları, özellikle CubeSat'larda kullanım için ideal olabilecek 3D baskılı plazma sensörleri geliştirdiler.                                          
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    Uydular için 3D baskılı plazma sensörleri geliştirildi
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    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim insanları, yörüngedeki uzay araçlarında kullanılabilecek ilk 3D baskılı plazma sensörlerini geliştirdiler. Geciktirme Potansiyel Analizörü (RPA) olarak bilinen sensörler, atmosferin kimyasal bileşimini ve iyon enerjisi dağılımını belirlemek için kullanılıyor.

    800°C'ye kadar dayanabiliyor

    Son teknoloji yarı iletken plazma sensörleri, pahalı ve haftalarca süren üretim süreçlerine sahip ancak MIT tarafından geliştirilen 3D baskılı sensör, süreci hem çok daha kısa hem de daha ucuz hale getiriyor. Bu da onu çevreyi izlemek veya hava durumunu tahmin etmek için kullanılan düşük maliyetli ve hızlı üretilen CubeSat için ideal kılıyor.

    Araştırmacılar, sensörü geliştirmek için elektriksel olarak yalıtkan ve sıcaklıktaki ani, şiddetli dalgalanmalara dayanabilecek Vitrolite adı verilen yazdırılabilir bir cam-seramik malzeme kullandılar. Kullanılan malzemenin, ince film kaplamalar ve silikon gibi sensörlerde yaygın olarak kullanılan malzemelere göre daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.

    Vitrolite, 800 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda bozulmadan işlevini yerine getirebilirken diğer yarı iletken RPA'larda kullanılan polimerler 400 santigrat derecede bozulmaya başlıyor.

    Ekip, sensörlerin üretiminin ucuz olması ve çok hızlı üretilebilmesi sayesinde şimdiden dört benzersiz tasarımın prototipini oluşturduklarını söyledi. Ayrıca araştırmacılar, üretim sürecini geliştirerek karmaşık donanımlar yaratabilmeyi hedefliyorlar.

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