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    WhatsApp'ta büyük açık: Bir başkası tüm yazışmalarınızı okuyabilir

    Milyarlarca kullanıcıya sahip WhatsApp uygulamasında, kişisel yazışmaların başkalarının eline geçmesine neden olan büyük bir güvenlik açığı tespit edildi.       
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    WhatsApp'ta büyük açık: Başkası tüm yazışmalarınızı okuyabilir Tam Boyutta Gör
    Eğer herhangi bir nedenle telefon numaranızı değiştirdiyseniz ve buna bağlı WhatsApp hesabını silmediyseniz, bir yabancı özel WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir ve ayrıca tüm kişilerinize mesaj gönderebilir.

    Güvenlik açığı, kablosuz iletişim operatörlerinin eski müşterilerinin telefon numaralarını geri dönüştürerek yeni müşterilere verme uygulamasından kaynaklanıyor. Eğer yeni bir telefon numarası aldıysanız, eski numaranızın bir başkasına satılması durumunda, tüm yazışmalarınız o kişinin WhatsApp uygulamasına düşmeye başlıyor. Grup sohbetleriniz de dahil.

    Bu aşamadan sonra telefon numarasının yeni sahibi kişi listenizdekilere dilediği şekilde mesaj gönderebiliceği gibi grup sohbetlerinize de katılabiliyor.

    WhatsApp'ta büyük açık: Başkası tüm yazışmalarınızı okuyabilir Tam Boyutta Gör

    WhatsApp yazışmalarınızın başkalarının eline geçmemesi için ne yapmalısınız?

    Gelelim konunun WhatsApp tarafına. Şirket yaptığı açıklamalarda bu durumun yaşanabileceğini kabul ediyor, ancak bunun son derece nadir olduğunu söylüyor. Şirkete göre, başkalarının yazışmalarına erişim sağlamak, uygulamadaki bir güvenlik açığı değil, eski numaraları satan telekom operatörlerinin sorunu.

    Kişisel verilerini korumak ve yazışmalarının bir başkasının eline geçmesini istemeyen kullanıcılara ise telefon numaralarını değiştirirken hesaplarını tamamen silmeleri tavsiye ediliyor.

    Kaynakça https://www.theregister.com/2023/02/21/accidental_whatsapp_account_takeover/ https://www.vox.com/recode/23604327/whatsapp-phone-number-recycle-privacy-security-risks
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    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 8 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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