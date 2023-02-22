WhatsApp'ta büyük açık: Bir başkası tüm yazışmalarınızı okuyabilir

Güvenlik açığı, kablosuz iletişim operatörlerinin eski müşterilerinin telefon numaralarını geri dönüştürerek yeni müşterilere verme uygulamasından kaynaklanıyor. Eğer yeni bir telefon numarası aldıysanız, eski numaranızın bir başkasına satılması durumunda, tüm yazışmalarınız o kişinin WhatsApp uygulamasına düşmeye başlıyor. Grup sohbetleriniz de dahil.
Bu aşamadan sonra telefon numarasının yeni sahibi kişi listenizdekilere dilediği şekilde mesaj gönderebiliceği gibi grup sohbetlerinize de katılabiliyor.
WhatsApp yazışmalarınızın başkalarının eline geçmemesi için ne yapmalısınız?
Gelelim konunun WhatsApp tarafına. Şirket yaptığı açıklamalarda bu durumun yaşanabileceğini kabul ediyor, ancak bunun son derece nadir olduğunu söylüyor. Şirkete göre, başkalarının yazışmalarına erişim sağlamak, uygulamadaki bir güvenlik açığı değil, eski numaraları satan telekom operatörlerinin sorunu.
Kişisel verilerini korumak ve yazışmalarının bir başkasının eline geçmesini istemeyen kullanıcılara ise telefon numaralarını değiştirirken hesaplarını tamamen silmeleri tavsiye ediliyor.Kaynakça https://www.theregister.com/2023/02/21/accidental_whatsapp_account_takeover/ https://www.vox.com/recode/23604327/whatsapp-phone-number-recycle-privacy-security-risks Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.