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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor V30 serisi, saniyeler içinde 100 bin adet sattı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un bugün satışa sunduğu V30 serisi saniyeler içinde tükendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre sadece üç saniyede 100 bin satış gerçekleşti.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Honor V30 serisi, saniyeler içinde 100 bin adet sattı
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    Teknoloji üreticilerinden Honor, geçtiğimiz hafta V30 ve V30 Pro cihazlarını tanıtmıştı. Şirket ilk olarak bugün çevrimiçi olarak satışa sunduğu Honor V30 akıllı telefonların saniyeler içinde tükendiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor"

    Şimdilik sadece Çin'de satışa sunuldu

    Yapılan açıklamalara göre bugün 100 bin adet olarak satışa sunulan Honor V30 ve V30 Pro modelleri, sadece üç saniye içinde tükendi. Cihazların Huawei'nin kendi mağazası olan Vmall.com'un yanı sıra, JD.com, Suning ve diğer çevrimiçi alışveriş sitelerinde de satışa sunulduğu belirtiliyor. Kirin 990 ile çalışan telefon şimdilik yalnızca Çin'de satılıyor ve küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

    Honor V30 ve V30 Pro akıllı telefon modelleri 5G desteğinin yanı sıra, üç arka kamera ile geliyorlar. FullHD+ çözünürlüğüne sahip 6.57 inçlik LCD  ekrana sahip olan cihazlarda parmak izi okuyucusu ise yan tarafta yer alıyor. Mavi, inci beyazı ve siyah renklerde satışa sunulan cihazların fiyarları ise şu şekilde:

    Honor V30 - 6GB RAM/128 GB depolama alanı 470 dolar
    Honor V30 Pro - 8GB RAM/128 GB depolama alanı 555 dolar



    https://www.indiashopps.com/buddy/huawei/honor-v30-sales-exceed-100-million-in-just-3-seconds/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 hf.
    Ne kadar Çinli telefon üreticisi çıkmış şaşırdım valla. Yakında akıllı telefon pazarinı Çinliler domine edecek sanırım .
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    sakil 4 gün yeni yorumcu Moueson
    Tam olarak öyle değil. Ülkemiz daha batılı, daha zengin bir ülkeydi, dolayısıyla büyük markaların tümü faaliyet göstermekteydi. Cahil, bilinçsiz, her şeyin sosyal medya olduğunu zanneden gerizekalı kitlelerin negatif geribildirimleri yüzünden HTC, Motorola, Sony, biraz da kendi isteğiyle Microsoft gibi büyük çapta küresel markalar ülkeden çıkınca piyasa çöp çayna markalarına kaldı. Çöp bir Xiaomi'ye HTC karşısında şans vermem ben.
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    Relax Relax 1 hf.
    Her alan kullanmak için almıyor. En 50 bini ,100-150 dolar daha fazla fiyata Çin in telefoncularında satışa çıkacak. Kara borsa misali stokçuluk. Aynısı Xiaomi'de de var. Lansmanda açıklanan fiyata almak imkansız gibi bir şey.
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    sniper23 1 hf.
    Fırından sıcak ekmek falan çıkıyor herhal.
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