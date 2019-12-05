Honor V30 serisi, saniyeler içinde 100 bin adet sattı

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Teknoloji üreticilerinden Honor, geçtiğimiz hafta V30 ve V30 Pro cihazlarını tanıtmıştı. Şirket ilk olarak bugün çevrimiçi olarak satışa sunduğu Honor V30 akıllı telefonların saniyeler içinde tükendiğini duyurdu.

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Şimdilik sadece Çin'de satışa sunuldu

Yapılan açıklamalara göre bugün 100 bin adet olarak satışa sunulan Honor V30 ve V30 Pro modelleri, sadece üç saniye içinde tükendi. Cihazların Huawei'nin kendi mağazası olan Vmall.com'un yanı sıra, JD.com, Suning ve diğer çevrimiçi alışveriş sitelerinde de satışa sunulduğu belirtiliyor. Kirin 990 ile çalışan telefon şimdilik yalnızca Çin'de satılıyor ve küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

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Honor V30 ve V30 Pro akıllı telefon modelleri 5G desteğinin yanı sıra, üç arka kamera ile geliyorlar. FullHD+ çözünürlüğüne sahip 6.57 inçlik LCD ekrana sahip olan cihazlarda parmak izi okuyucusu ise yan tarafta yer alıyor. Mavi, inci beyazı ve siyah renklerde satışa sunulan cihazların fiyarları ise şu şekilde:

Honor V30 - 6GB RAM/128 GB depolama alanı 470 dolar

Honor V30 Pro - 8GB RAM/128 GB depolama alanı 555 dolar

https://www.indiashopps.com/buddy/huawei/honor-v30-sales-exceed-100-million-in-just-3-seconds/