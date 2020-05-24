Pac-Man artık Twitch üzerinde oynanabilecek

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Twitch platformunu satın aldıktan sonra oyun dünyasına ağırlığını koymaya başlayan Amazon ilginç projelerle yoluna devam ediyor. Yakın zamanda PacMan yapımı Twitch üzerinde oynanabilecek.

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Pac-Man Live Studio neler sunuyor?

Pac-Man Live Studio adındaki oyun Pac-Man yapımının 40. yılına özel olarak Amazon Game Studios tarafından geliştirildi. Herhangi bir indirme gerekmeyecek ve oyun Twitch kanalı üzerinden oynanabilecek.

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Pac-Man Live Studio oyununda 3 farklı mod yer alıyor. Sınırsız Mod arkadaşınız ile oynayabileceğiniz labirentler sunuyor. Her oyuncunun tek bir canı var ve bir kişi kazanıyor. Bu bakımdan iyi bir ekip çalışması gerekiyor. Aylık olarak bu modda liderlik tabloları olacak.

Klasik Mod bildiğimiz Pac-Man labirentlerini sunarken Maze Creator ise kendi labirent tasarımlarınızı hazırlayarak diğer oyuncuların beğenisine sunmanızı sağlıyor. Pac-Man Live Studio oyunu yakın zamanda aynı adlı Twitch kanalında erişime açılacak.

https://www.slashgear.com/pac-man-live-studio-is-a-new-amazon-game-that-lives-on-twitch-22621738/

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