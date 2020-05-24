Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pac-Man artık Twitch üzerinde oynanabilecek

    Twitch kanalı üzerinde çevrim içi oynama imkanına sahip olacağınız Pac-Man Live Studio oyunu arkadaşlarınızla strateji üretip labirenti tamamlama moduna da sahip.
    21 dk.
    42
    26
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Pac-Man artık Twitch üzerinde oynanabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Twitch platformunu satın aldıktan sonra oyun dünyasına ağırlığını koymaya başlayan Amazon ilginç projelerle yoluna devam ediyor. Yakın zamanda PacMan yapımı Twitch üzerinde oynanabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı

    Pac-Man Live Studio neler sunuyor?

    Pac-Man Live Studio adındaki oyun Pac-Man yapımının 40. yılına özel olarak Amazon Game Studios tarafından geliştirildi. Herhangi bir indirme gerekmeyecek ve oyun Twitch kanalı üzerinden oynanabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu"

    Pac-Man Live Studio oyununda 3 farklı mod yer alıyor. Sınırsız Mod arkadaşınız ile oynayabileceğiniz labirentler sunuyor. Her oyuncunun tek bir canı var ve bir kişi kazanıyor. Bu bakımdan iyi bir ekip çalışması gerekiyor. Aylık olarak bu modda liderlik tabloları olacak.

    Klasik Mod bildiğimiz Pac-Man labirentlerini sunarken Maze Creator ise kendi labirent tasarımlarınızı hazırlayarak diğer oyuncuların beğenisine sunmanızı sağlıyor. Pac-Man Live Studio oyunu yakın zamanda aynı adlı Twitch kanalında erişime açılacak.



    https://www.slashgear.com/pac-man-live-studio-is-a-new-amazon-game-that-lives-on-twitch-22621738/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Pac-Man artık Twitch üzerinde oynanabilecek Sonraki Koronavirüs bir dünya devini daha yıktı 8 sa. Star Citizen'ı 11 gün süreyle ücretsiz olarak deneyebileceğiniz etkinlik başladı 9 sa. ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâ kontrollü “Skyborg” dronları için 2023 yılını hedefliyor 10 sa. Tesla Arcade ile araç içinde artık “Fallout Shelter” oynamak mümkün 11 sa. Fiat patronu açıkladı: Egea/Tipo SUV gelecek mi? 11 sa. Oppo Reno 4 afişlerde ortaya çıktı 12 sa. AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir 12 sa. Rebellion RE-Volt Bruno Senna modelini duyurdu 13 sa. Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı: Iron (Fe) 13 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı yine 1000 üzerine çıktı 13 sa. Araştırmalara göre ketojenik beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor 14 sa. Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı 14 sa. RDNA2 mimarili kartlar yakın 15 sa. Renault iflasın eşiğinde 15 sa. Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek! 16 sa. Asus ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri Temmuz ayında tanıtılacak 16 sa. Google Chrome “Windows Hello” ile parmak izi ve yüz tarama desteği aldı 17 sa. Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch 17 sa. HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti 18 sa. Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve detayları ortaya çıktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi