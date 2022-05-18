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'HyperCar' dünyasının önemli isimlerinden Pagani, yeni otomobili için tarih verdi. İtalyan marka, Pagani için yeni bir sayfa açacak C10 isimli yeni modelini 12 Eylül'de Milan'da görücüye çıkaracak.

Pagani, tarihle birlikte C10'un silüetini gösteren bir ipucu görseli paylaşmayı da ihmal etmedi. Şirketin kurucusu Horacio Pagani'nin imzasını taşıyan görsel aracın tasarımıyla ilgili çok bilgi vermese de geçtiğimiz haftalarda C10'un kamuflajlı bir şekilde test edilirken çekilen fotoğraflarını görmüştük. Genel görünüm Huayra'dan hayli farklı fakat dörtlü egzoz çıkışı ve yuvarlak stop grubu gibi detaylarla Pagani'nin tasarım felselefinden uzaklaşılmadığını görmekteyiz.

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İtalyan şirket, Pagani C10'un kalbinde AMG kaynaklı 6.0 litre çift turbo V12 bulundurmaya devam edeceğini daha önce onaylamıştı. Söz konusu motor manuel veya vites kulakçıklarına sahip çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilecek. C10'un Huayra'dan biraz daha güçlü olacağını düşünebiliriz fakat şirketin asıl odak noktası güç olmayacak. Zira Horacio Pagani, bir röportajında güçten ziyade yol tutuş ve ağırlık azaltma gibi konulara odaklanacaklarını belirtmişti.

C10'un son saf içten yanmalı motorlu Pagani olması bekleniyor. Daha sonraki modellerde elektrik desteği de bulunacak. Müşteri teslimatlarının 2023'te başlaması planlanan modelden sadece 300 tane üretileceği konuşuluyor.

Son olarak, bu yılın ocak ayında yeni Pagani C10'a ait olduğu belirtilen bir görsel sızdırılmıştı. Onu da aşağıdaki galeride bulabilirsiniz:

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Pagani, yeni hiper otomobili C10 için tarih verdi