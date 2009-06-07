Palm Pre sonunda piyasada

Sprint,Palm'ın CES 2009'da tanıttığı ve webOS platformunda çalışan ilk modeli Palm Pre'i bugün itibariyle Amerika'da piyasaya sürdü. Piyasada büyük ses getirmesi beklenen cihaza yakından bakmakta fayda var.

Analistlere göre 2007'de iPhone'un tanıtılmasından sonra değişen pazar stratejilerinin meyvelerinden biri olan Palm Pre'nin en çok dikkat çeken özelliği 16 milyon renk destekli,320*480 çözünürlüğe sahip 3.1” çoklu dokunmatik ekranı. Görüntülerin canlılığı,netliği,dokunmatik ekranın hassasiyeti derken Palm'ın Pre'de mükemmel bir iş çıkardığı anlaşılıyor. Ekranın boyutu Pre için dezavantajmış gibi görünsede bu özelliği onu taşınabilirliği yüksek bir cihaz olmasını sağlıyor. Tasarımıyla da insan eline mükemmel bir uyum sağlayan Pre,boyutları göz önüne alındığında Sidekick'ler ile Blackberry Pearl arasındaki ideal bir cihaz olmayı başarabilmiş.

Pre standart işletim sistemlerinin aksine, Palm'ın CES 2009'da tanıttığı yeni nesil işletim sistemi olan webOS'i kullanıyor. Bu yeni işletim sistemi yavaş yavaş dokunmantik ekranların yerini alan çoklu dokunmatik panelleri desteklemesinin yanında Html 5,Css,Java Script gibi web teknolojileriyle uyumlu çalışmasıyla dikkat çekiyor. Fakat şu anda SDK'sının geliştiricilere dağıtılmaması nedeniyle sistemin kapalı bir kutu olduğunu belirtmeliyiz.

Tam Boyutta Gör

webOS'in Ana Ekranı

Palm Pre'i inceleme fırsatı yakalayanlarının cihazı eleştirdikleri tek nokta ise klavyesi. Dahili QWERTY klavyeye sahip olan cihaz bu özelliğinden dolayı 17 mmlik kalınlığa sahip. Cihazı bu kadar kalınlaştırmasına rağmen görünen o ki klavyeden tam verim almak için uzun bir alışma süreci geçirmek gerekiyor.

Pre'nin klavyesinin tuşları beklenen performansı veremiyor

8Gb'lık depolama alanıyla gelen Pre bu alanda rakiplerinin gerisinde kalırken,işlemcisiyle rakiplerine ciddi bir fark atmayı başarıyor. ARM Cortex A8 işlemcilerinin kullanıldığı ilk mobil cihaz ünvanına sahip olan Pre, ARM 11 çekirdeğinin kullanıldığı telefonlara göre yaklaşık 3 kat daha hızlı yani Palm'ın yeni cihazı, işlemcisi sayesinde 4 saniye gibi kısa bir sürede işletim sisteminin yüklenmesi, 4 kat daha hızlı grafik performansı,12 megapiksele kadar kamera ve 720p HD video oynatabilme özelliklerine sahip.

3.15 megapiksellik kameraya,HSDPA ve 802.11 b/g bağlantılarına sahip Pre bugünden itibaren Sprint tarafından 199 dolar peşin ve 2 yıllık kontrat ile Amerika'da son kullanıcıya sunuldu. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için belli olmayan Pre'nin,rakip firmaları stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak gibi duruyor.