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Palm Pre sonunda piyasada

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
1
81
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Sprint,Palm'ın CES 2009'da tanıttığı ve webOS platformunda çalışan ilk modeli Palm Pre'i bugün itibariyle Amerika'da piyasaya sürdü. Piyasada büyük ses getirmesi beklenen cihaza yakından bakmakta fayda var.

Analistlere göre 2007'de iPhone'un tanıtılmasından sonra değişen pazar stratejilerinin meyvelerinden biri olan Palm Pre'nin en çok dikkat çeken özelliği 16 milyon renk destekli,320*480 çözünürlüğe sahip 3.1” çoklu dokunmatik ekranı. Görüntülerin canlılığı,netliği,dokunmatik ekranın hassasiyeti derken Palm'ın Pre'de mükemmel bir iş çıkardığı anlaşılıyor. Ekranın boyutu Pre için dezavantajmış gibi görünsede bu özelliği onu taşınabilirliği yüksek bir cihaz olmasını sağlıyor. Tasarımıyla da insan eline mükemmel bir uyum sağlayan Pre,boyutları göz önüne alındığında Sidekick'ler ile Blackberry Pearl arasındaki ideal bir cihaz olmayı başarabilmiş.

Pre standart işletim sistemlerinin aksine, Palm'ın CES 2009'da tanıttığı yeni nesil işletim sistemi olan webOS'i kullanıyor. Bu yeni işletim sistemi yavaş yavaş dokunmantik ekranların yerini alan çoklu dokunmatik panelleri desteklemesinin yanında Html 5,Css,Java Script gibi web teknolojileriyle uyumlu çalışmasıyla dikkat çekiyor. Fakat şu anda SDK'sının geliştiricilere dağıtılmaması nedeniyle sistemin kapalı bir kutu olduğunu belirtmeliyiz.

Palm Pre sonunda piyasada
Tam Boyutta Gör

webOS'in Ana Ekranı

Palm Pre'i inceleme fırsatı yakalayanlarının cihazı eleştirdikleri tek nokta ise klavyesi. Dahili QWERTY klavyeye sahip olan cihaz bu özelliğinden dolayı 17 mmlik kalınlığa sahip. Cihazı bu kadar kalınlaştırmasına rağmen görünen o ki klavyeden tam verim almak için uzun bir alışma süreci geçirmek gerekiyor.

Pre'nin klavyesinin tuşları beklenen performansı veremiyor

8Gb'lık depolama alanıyla gelen Pre bu alanda rakiplerinin gerisinde kalırken,işlemcisiyle rakiplerine ciddi bir fark atmayı başarıyor. ARM Cortex A8 işlemcilerinin kullanıldığı ilk mobil cihaz ünvanına sahip olan Pre, ARM 11 çekirdeğinin kullanıldığı telefonlara göre yaklaşık 3 kat daha hızlı yani Palm'ın yeni cihazı, işlemcisi sayesinde 4 saniye gibi kısa bir sürede işletim sisteminin yüklenmesi, 4 kat daha hızlı grafik performansı,12 megapiksele kadar kamera ve 720p HD video oynatabilme özelliklerine sahip.

3.15 megapiksellik kameraya,HSDPA ve 802.11 b/g bağlantılarına sahip Pre bugünden itibaren Sprint tarafından 199 dolar peşin ve 2 yıllık kontrat ile Amerika'da son kullanıcıya sunuldu. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için belli olmayan Pre'nin,rakip firmaları stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak gibi duruyor.


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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefon bıze almanya dan bir akrabamla geldı ama ufaklık kızağını vede orta dokunmatığını bozmuş yaptırabılıceğimız bi yer varmı ???
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DH Misafiri 7 yıl
bana bu cihaz almanyadan hediye geldi dili almanca türkçeye çevirebilmek için yardım istiyorum
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abjkli 8 yıl
Bu da neyin nesi
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşLar bnde var bu cihazın aynısı yakLaşık 6 aydır kullanıyorm çok memnunum fakat türkiyede henüz telefonu anlayan çözebiLen kimse olmadığı için türkçe menü bulamadım ingilizce kullanıyorm harika özellikleri var fakat gece modu camerasını beğenmiyorum n8 aLmayı düşünüyorm takas yapmayı sizce mantıklımı ?
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.WondercrafteR. 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşLar bnde var bu cihazın aynısı yakLaşık 6 aydır kullanıyorm çok memnunum fakat türkiyede henüz telefonu anlayan çözebiLen kimse olmadığı için türkçe menü bulamadım ingilizce kullanıyorm harika özellikleri var fakat gece modu camerasını beğenmiyorum n8 aLmayı düşünüyorm takas yapmayı sizce mantıklımı ?


Tebrikler harika bir hort.
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northstar2 10 yıl
iphone 4G çıkana dek belki birşeyler yapabilir ama iphone ve uygulamaları ile başa çıkabilmek çok zor
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Fettah34 10 yıl
"(webte bilgi ararken haritaya bakma, ve sms gönderme)"
Şu ifade gülmekten öldürdü beni ya...
Nasıl yani? Tam anlayamadım ben bu olayı.
Tamam cihaz bu üç işi aynı yapabiliyordur. Ona bir lafım yok ama. İnsan açısında bu özelliği önemi neki? Bildiğim kadarı insan dene zayıf mahluk bu üç işin herhangi ikisini bir arada yapamaz. Aynı anda hem mesaj yazıp hem de haritalara bakamaz, ya da haritalara bakarken aynı zaman da internette sçrf yapamaz.
Birinci ekran bir tane. Ve o ekra bir kaç parcaçaya bölünüp yarısı navigasyon verip diğer yarısı internet sayfası gösteremez. Yani bir uygulamadan çıkmadan diğerine geçemezsin.
"Ama çıksan bile arka planda çalışıyor."
E çalışsın. Ben bakmadığım süreye işime yaramayan çalışma sadece bataryadan yer. Başka bir işe yaramaz. Bu mobil cihazlardaki multitasking olayını abartmayalım arkadaşlar.
Haa insan aynı anda yapabileceği iki işi yapsınlar o yeterli. MEsela müzik dinlerken sörf yapmak. Oyun oynarken bir yandan donwlad yapabilmek vs...
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oktayakgoz 10 yıl
multi tasking daha çok ofis çalışanlarının işine geliyor. bir kaç dosya birden açıyorlar mesela iki excel bi word dosyası kapatmadan çalışıyorlar. bu gibi durumlar haricinde zaten iki oyun açıp oynayacak değiliz.

ama bedavaysa olsun
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turguaz 10 yıl
Orjinalden alıntı: Fettah34

"(webte bilgi ararken haritaya bakma, ve sms gönderme)"



Şu ifade gülmekten öldürdü beni ya...

Nasıl yani? Tam anlayamadım ben bu olayı.



Tamam cihaz bu üç işi aynı yapabiliyordur. Ona bir lafım yok ama. İnsan açısında bu özelliği önemi neki? Bildiğim kadarı insan dene zayıf mahluk bu üç işin herhangi ikisini bir arada yapamaz. Aynı anda hem mesaj yazıp hem de haritalara bakamaz, ya da haritalara bakarken aynı zaman da internette sçrf yapamaz.



Birinci ekran bir tane. Ve o ekra bir kaç parcaçaya bölünüp yarısı navigasyon verip diğer yarısı internet sayfası gösteremez. Yani bir uygulamadan çıkmadan diğerine geçemezsin.



"Ama çıksan bile arka planda çalışıyor."



E çalışsın. Ben bakmadığım süreye işime yaramayan çalışma sadece bataryadan yer. Başka bir işe yaramaz. Bu mobil cihazlardaki multitasking olayını abartmayalım arkadaşlar.



Haa insan aynı anda yapabileceği iki işi yapsınlar o yeterli. MEsela müzik dinlerken sörf yapmak. Oyun oynarken bir yandan donwlad yapabilmek vs...


Yok sen yanlış anlamışsın sana söyle izah edeyim aynı anda tabiki harita prg. ve web açamıyosun ama; altta açılan birer ikişer üçer satırlık pencerelerle tepki veriyor.

Mesela nette gezerken çağrı geldiği zaman tel direk today ekranına veya çağrı ekranına dönmüyor altta açılan bir satır ekran ile sadece kimin aradığı yazıyor ve cevapla reddet butonları çıkıyor yani üsttarafta sörf yaptığın sayfa pat gitmiyor aynen kalıyor.

Başka bir örnek fotoğraflarına bakıyosun veya haritadasın müzik değiştirmek, müziği kapatmak istiyosun kullandığın harita veya resim uygulamasından çıkmadan allta müzik oynatıcının küçük ama play, stop, şarkı değiştirmek, şarkı ismi gibi genel özelliklerini barındıran bir satırlık player çıkıyor sen ordan müdahale ediyosun bunun gibi...

Veya bir program açıkken ekranda mesaj geldiği zaman önizleme yapabiliyosun yine bir satırlık yada randevun var alarm çaldı, hatırlatıcı uyarıyı alt yazılı ve sesli veriyor.

Yani kullandığın programlar bunlardan etkilenmiyor. Eğer pre ile ilgili videoları ayrıntılı izleme şansın olursa bunları görebilirsin olay bu yani ama sana göre büyütülecek bir özellikmi değil ama bana ve bazılarına göre göz dolduran özellikler

Diğer özelliği arka planda aynı anda fotoğrafların, gps yazılımının, müzik, internet, mesaj vs vs yani birden fazla uyguluma açıkkende Winmo veya diğer cihazlar gibi şişip kalmıyor ilk andakı hızında ve stabil şekilde kullanılmaya devam ediyor bunu alttaki videoda açık ve net görebilirsin.

youtube.com/...

edit: link
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Batuist 10 yıl
alet gerçekten çok hoş görünüyor...
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sendemail 10 yıl
Acer F1'e bakan oldu mu ,1ghz cpu ,dokunmatik 3.5mpxl cam,windows mobile,gps gerıye kalan hersey var ,dokunmatık vs.re
amoled ekran,
tegra ile android sahneye cıkmadan geriye kalan uretıcıler aynı çıpanın etrafında donerler,intelde cep telefonuna giriyor.Oh ne iyi ,hayalim Odtü,aselsan,pardus ortaklıgında vestel beko gıbı yerlılerın tüm yukarıdakı uretıcılerden ote bır cıhazı ınsanlıga kazandırması..
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conjure 10 yıl
az önce bimtes de bir yetkiliyle telefonda görüştüm.palm prenin türkiyeye daha doğrusu avrupaya gelişi 2009 sonu 2010 başı gibi olacakmış.kesin ve net konuştu.
eğer böyle olacaksa çok geç.yurtdışından alsakmı ne yapsak
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tanak 10 yıl
klavye bence fazlalık. onemli olan ince ve hafif oluşu bence.
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.:fat32:. 10 yıl
Türkiye pazarında iPhone ile aynı fiyat olacağını zannetmiyorum, genelde diğer Apple ürünlerinde de olduğu gibi iPhone Türkiye pazarında biraz pahalı kaçan bişi. Onun kadar iyi ise ve daha ucuzsa tabi ki palm pre tercih edilebilir hani.
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ssungurlu 10 yıl
birçok işlemin aynı anda yapılabilmesi (webte bilgi ararken haritaya bakma, ve sms gönderme) hiçbir telefonda olmayan üstün bir özellik. Görüntüsü son derece iyi deniyor. Kablo kullanmadan şarj edebilme özelliği de süper. 2009 ikinci yarı Avrupa diyorlar, ümidim ekim kasımda bize gelmesi. Bence de fiyat 1000$ ve üstü olur.
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