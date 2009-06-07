Palm Pre sonunda piyasada

Sprint,Palm'ın CES 2009'da tanıttığı ve webOS platformunda çalışan ilk modeli Palm Pre'i bugün itibariyle Amerika'da piyasaya sürdü. Piyasada büyük ses getirmesi beklenen cihaza yakından bakmakta fayda var.
Analistlere göre 2007'de iPhone'un tanıtılmasından sonra değişen pazar stratejilerinin meyvelerinden biri olan Palm Pre'nin en çok dikkat çeken özelliği 16 milyon renk destekli,320*480 çözünürlüğe sahip 3.1” çoklu dokunmatik ekranı. Görüntülerin canlılığı,netliği,dokunmatik ekranın hassasiyeti derken Palm'ın Pre'de mükemmel bir iş çıkardığı anlaşılıyor. Ekranın boyutu Pre için dezavantajmış gibi görünsede bu özelliği onu taşınabilirliği yüksek bir cihaz olmasını sağlıyor. Tasarımıyla da insan eline mükemmel bir uyum sağlayan Pre,boyutları göz önüne alındığında Sidekick'ler ile Blackberry Pearl arasındaki ideal bir cihaz olmayı başarabilmiş.
Pre standart işletim sistemlerinin aksine, Palm'ın CES 2009'da tanıttığı yeni nesil işletim sistemi olan webOS'i kullanıyor. Bu yeni işletim sistemi yavaş yavaş dokunmantik ekranların yerini alan çoklu dokunmatik panelleri desteklemesinin yanında Html 5,Css,Java Script gibi web teknolojileriyle uyumlu çalışmasıyla dikkat çekiyor. Fakat şu anda SDK'sının geliştiricilere dağıtılmaması nedeniyle sistemin kapalı bir kutu olduğunu belirtmeliyiz.
webOS'in Ana Ekranı
Palm Pre'i inceleme fırsatı yakalayanlarının cihazı eleştirdikleri tek nokta ise klavyesi. Dahili QWERTY klavyeye sahip olan cihaz bu özelliğinden dolayı 17 mmlik kalınlığa sahip. Cihazı bu kadar kalınlaştırmasına rağmen görünen o ki klavyeden tam verim almak için uzun bir alışma süreci geçirmek gerekiyor.
Pre'nin klavyesinin tuşları beklenen performansı veremiyor
8Gb'lık depolama alanıyla gelen Pre bu alanda rakiplerinin gerisinde kalırken,işlemcisiyle rakiplerine ciddi bir fark atmayı başarıyor. ARM Cortex A8 işlemcilerinin kullanıldığı ilk mobil cihaz ünvanına sahip olan Pre, ARM 11 çekirdeğinin kullanıldığı telefonlara göre yaklaşık 3 kat daha hızlı yani Palm'ın yeni cihazı, işlemcisi sayesinde 4 saniye gibi kısa bir sürede işletim sisteminin yüklenmesi, 4 kat daha hızlı grafik performansı,12 megapiksele kadar kamera ve 720p HD video oynatabilme özelliklerine sahip.
3.15 megapiksellik kameraya,HSDPA ve 802.11 b/g bağlantılarına sahip Pre bugünden itibaren Sprint tarafından 199 dolar peşin ve 2 yıllık kontrat ile Amerika'da son kullanıcıya sunuldu. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için belli olmayan Pre'nin,rakip firmaları stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak gibi duruyor.
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Tebrikler harika bir hort.
Şu ifade gülmekten öldürdü beni ya...
Nasıl yani? Tam anlayamadım ben bu olayı.
Tamam cihaz bu üç işi aynı yapabiliyordur. Ona bir lafım yok ama. İnsan açısında bu özelliği önemi neki? Bildiğim kadarı insan dene zayıf mahluk bu üç işin herhangi ikisini bir arada yapamaz. Aynı anda hem mesaj yazıp hem de haritalara bakamaz, ya da haritalara bakarken aynı zaman da internette sçrf yapamaz.
Birinci ekran bir tane. Ve o ekra bir kaç parcaçaya bölünüp yarısı navigasyon verip diğer yarısı internet sayfası gösteremez. Yani bir uygulamadan çıkmadan diğerine geçemezsin.
"Ama çıksan bile arka planda çalışıyor."
E çalışsın. Ben bakmadığım süreye işime yaramayan çalışma sadece bataryadan yer. Başka bir işe yaramaz. Bu mobil cihazlardaki multitasking olayını abartmayalım arkadaşlar.
Haa insan aynı anda yapabileceği iki işi yapsınlar o yeterli. MEsela müzik dinlerken sörf yapmak. Oyun oynarken bir yandan donwlad yapabilmek vs...
ama bedavaysa olsun
Yok sen yanlış anlamışsın sana söyle izah edeyim aynı anda tabiki harita prg. ve web açamıyosun ama; altta açılan birer ikişer üçer satırlık pencerelerle tepki veriyor.
Mesela nette gezerken çağrı geldiği zaman tel direk today ekranına veya çağrı ekranına dönmüyor altta açılan bir satır ekran ile sadece kimin aradığı yazıyor ve cevapla reddet butonları çıkıyor yani üsttarafta sörf yaptığın sayfa pat gitmiyor aynen kalıyor.
Başka bir örnek fotoğraflarına bakıyosun veya haritadasın müzik değiştirmek, müziği kapatmak istiyosun kullandığın harita veya resim uygulamasından çıkmadan allta müzik oynatıcının küçük ama play, stop, şarkı değiştirmek, şarkı ismi gibi genel özelliklerini barındıran bir satırlık player çıkıyor sen ordan müdahale ediyosun bunun gibi...
Veya bir program açıkken ekranda mesaj geldiği zaman önizleme yapabiliyosun yine bir satırlık yada randevun var alarm çaldı, hatırlatıcı uyarıyı alt yazılı ve sesli veriyor.
Yani kullandığın programlar bunlardan etkilenmiyor. Eğer pre ile ilgili videoları ayrıntılı izleme şansın olursa bunları görebilirsin olay bu yani ama sana göre büyütülecek bir özellikmi değil ama bana ve bazılarına göre göz dolduran özellikler
Diğer özelliği arka planda aynı anda fotoğrafların, gps yazılımının, müzik, internet, mesaj vs vs yani birden fazla uyguluma açıkkende Winmo veya diğer cihazlar gibi şişip kalmıyor ilk andakı hızında ve stabil şekilde kullanılmaya devam ediyor bunu alttaki videoda açık ve net görebilirsin.
youtube.com/...
edit: link
amoled ekran,
tegra ile android sahneye cıkmadan geriye kalan uretıcıler aynı çıpanın etrafında donerler,intelde cep telefonuna giriyor.Oh ne iyi ,hayalim Odtü,aselsan,pardus ortaklıgında vestel beko gıbı yerlılerın tüm yukarıdakı uretıcılerden ote bır cıhazı ınsanlıga kazandırması..
eğer böyle olacaksa çok geç.yurtdışından alsakmı ne yapsak