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    Anlık Bildirim

    Palworld geliştiricisi, oyunu ücretsiz yapmayı düşünüyor

    Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Palworld, yakında ücretsiz olabilir. Steam’de ve Xbox Game Pass sisteminde rekorlar kıran yapım, yakında strateji değişikliğine gidebilir.
    Palworld Tam Boyutta Gör
    Yılın başlarında Steam ve Xbox platformlarında erken erişime açılan Palworld, kısa sürede dünyanın en popüler yapımlarından biri olmayı başardı. Bir noktada Steam’de 2.1 milyon aktif oyuncu sayısına ulaşan yapım oyun dünyasını derinden etkiledi. Yapımın geliştiricisi Pocketpair, yapımın başarısından mutlu olsa da bazı ticari problemler ve yönetim problemleri ile karşı karşıya.

    Palworld ücretsiz mi olacak?

    Pokemon’a benzer bir temaya sahip olan Palworld, son aylarda eski popülerliğine sahip olmasa da Steam’de 25-30 bin aktif oyuncu sayısı ile başarılı bir yapım olmaya devam ediyor. Xbox Game Pass sisteminde de benzer başarıya sahip olan yapım, geliştirici firmanın beklediğinden çok daha başarılı olduğu için stüdyoyu strateji değişikliklerine itebilir.

    Takuro Mizobe - Bloomberg Tam Boyutta Gör
    Japonya bazlı ASCII sitesine röportaj veren Pocketpair CEO’su Takuro Mizobe, Palworld kaynaklı bazı ticari kararsızlıklarla uğraştıklarını belirtti. Röportajın başında yapıma ileride yeni harita gibi eklentiler geleceğini duyuran Mizobe, daha sonra yapımın canlı servis stratejisinde başarılı olabilmek için değişikliklere gitmeleri gerektiğini belirtti. Mizobe, Palworld’ün baştan canlı servis şekilde tasarlanmadığını ancak stüdyonun, yeni oyuncuları yapıma çekmek ve zaten var olan oyuncuları mutlu etmek için yeni hamleler üzerinde konuştuğunu belirtti. PUBG ve Fall Guys’ın da benzer bir süreçten geçtiğini belirten Mizobe, bu yapımları örnek aldığına ve Palworld'ün ücretsiz olabileceğine işaret etti. Eğer Palworld, önümüzdeki yıllarda oynaması ücretsiz bir hale gelirse yapım, muhtemelen kozmetik ürünler ve “Battle Pass” sistemi ile stüdyoya para kazandıracaktır. Pocketpair ve Mizobe, yapımın ücretsiz olacağını duyurmadı ancak önümüzdeki aylarda, bu durum hakkında yeni bilgilere erişebiliriz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    talcid ne işe yarar uzun sigara markaları kia bongo k2500 kullanıcı yorumları sevgilim günlük ev kiralamak istiyor kendi aracımla servis çekmek istiyorum

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