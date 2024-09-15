Palworld geliştiricisi, oyunu ücretsiz yapmayı düşünüyor

Teknoloji Editörü
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Yılın başlarında
Steam ve Xbox platformlarında erken erişime açılan Palworld, kısa sürede dünyanın en popüler yapımlarından biri olmayı başardı. Bir noktada Steam’de 2.1 milyon aktif oyuncu sayısına ulaşan yapım oyun dünyasını derinden etkiledi. Yapımın geliştiricisi , yapımın başarısından mutlu olsa da bazı ticari problemler ve yönetim problemleri ile karşı karşıya. Pocketpair
Palworld ücretsiz mi olacak?
Pokemon’a benzer bir temaya sahip olan Palworld, son aylarda eski popülerliğine sahip olmasa da Steam’de 25-30 bin aktif oyuncu sayısı ile başarılı bir yapım olmaya devam ediyor. Xbox Game Pass sisteminde de benzer başarıya sahip olan yapım, geliştirici firmanın beklediğinden çok daha başarılı olduğu için stüdyoyu strateji değişikliklerine itebilir.
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Japonya bazlı ASCII sitesine röportaj veren Pocketpair CEO’su
, Palworld kaynaklı bazı ticari kararsızlıklarla uğraştıklarını belirtti. Röportajın başında yapıma ileride Takuro Mizobe yeni harita gibi eklentiler geleceğini duyuran Mizobe, daha sonra yapımın canlı servis stratejisinde başarılı olabilmek için değişikliklere gitmeleri gerektiğini belirtti. Mizobe, Palworld’ün baştan canlı servis şekilde tasarlanmadığını ancak stüdyonun, yeni oyuncuları yapıma çekmek ve zaten var olan oyuncuları mutlu etmek için yeni hamleler üzerinde konuştuğunu belirtti. PUBG ve Fall Guys’ın da benzer bir süreçten geçtiğini belirten Mizobe, bu yapımları örnek aldığına ve Palworld'ün ücretsiz olabileceğine işaret etti. Eğer Palworld, önümüzdeki yıllarda oynaması ücretsiz bir hale gelirse yapım, muhtemelen kozmetik ürünler ve “Battle Pass” sistemi ile stüdyoya para kazandıracaktır. Pocketpair ve Mizobe, yapımın ücretsiz olacağını duyurmadı ancak önümüzdeki aylarda, bu durum hakkında yeni bilgilere erişebiliriz.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.