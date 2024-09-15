Palworld geliştiricisi, oyunu ücretsiz yapmayı düşünüyor

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Tam Boyutta Gör Yılın başlarında Steam ve Xbox platformlarında erken erişime açılan Palworld, kısa sürede dünyanın en popüler yapımlarından biri olmayı başardı. Bir noktada Steam’de 2.1 milyon aktif oyuncu sayısına ulaşan yapım oyun dünyasını derinden etkiledi. Yapımın geliştiricisi Pocketpair, yapımın başarısından mutlu olsa da bazı ticari problemler ve yönetim problemleri ile karşı karşıya.

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Palworld ücretsiz mi olacak?

Pokemon’a benzer bir temaya sahip olan Palworld, son aylarda eski popülerliğine sahip olmasa da Steam’de 25-30 bin aktif oyuncu sayısı ile başarılı bir yapım olmaya devam ediyor. Xbox Game Pass sisteminde de benzer başarıya sahip olan yapım, geliştirici firmanın beklediğinden çok daha başarılı olduğu için stüdyoyu strateji değişikliklerine itebilir.

Tam Boyutta Gör Japonya bazlı ASCII sitesine röportaj veren Pocketpair CEO’su Takuro Mizobe, Palworld kaynaklı bazı ticari kararsızlıklarla uğraştıklarını belirtti. Röportajın başında yapıma ileride yeni harita gibi eklentiler geleceğini duyuran Mizobe, daha sonra yapımın canlı servis stratejisinde başarılı olabilmek için değişikliklere gitmeleri gerektiğini belirtti. Mizobe, Palworld’ün baştan canlı servis şekilde tasarlanmadığını ancak stüdyonun, yeni oyuncuları yapıma çekmek ve zaten var olan oyuncuları mutlu etmek için yeni hamleler üzerinde konuştuğunu belirtti. PUBG ve Fall Guys’ın da benzer bir süreçten geçtiğini belirten Mizobe, bu yapımları örnek aldığına ve Palworld'ün ücretsiz olabileceğine işaret etti. Eğer Palworld, önümüzdeki yıllarda oynaması ücretsiz bir hale gelirse yapım, muhtemelen kozmetik ürünler ve “Battle Pass” sistemi ile stüdyoya para kazandıracaktır. Pocketpair ve Mizobe, yapımın ücretsiz olacağını duyurmadı ancak önümüzdeki aylarda, bu durum hakkında yeni bilgilere erişebiliriz.

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Palworld yakında ücretsiz olabilir