Tam Boyutta Gör İşten çıkarmaların Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla bağlantılı olduğu söyleniyor. Phil Spencer, sürecin bir parçası olarak hiçbir oyun, cihaz veya deneyimin iptal edilmediğini belirtiyor. Dahası, hiçbir geliştiricinin bu işten çıkarma durumundan etkilenmeyeceği belirtiliyor.

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Spencer’ın çalışanlara gönderdiği notta, işten çıkarılacak ekip üyelerinin çoğunlukla kurumsal ve destek bölümlerinde çalıştığı belirtildi. Ancak, bu yeni işten çıkarmaların Microsoft'un iki mobil ekibinin bazı üyelerini gerçekten etkileyeceğini duyurdu. Call of Duty Warzone Mobile ver Warcraft Rumble üzerinde çalışan ekip üyelerinin işten çıkarıldığı iddia edildi.

Bu, Microsoft Gaming bölümünün Ekim 2023'te Activision Blizzard birleşmesini tamamlamasından bu yana yaptığı ikinci işten çıkarma. Microsoft, Ocak ayında oyun bölümünden 1900 kişiyi işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların bir parçası olarak Blizzard, birkaç yıldır geliştirilmekte olan isimsiz hayatta kalma oyununu iptal etti. Microsoft, Nisan ayında da Bethesda Softworks'ün üç stüdyosunu kapattı.

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Microsoft, oyun bölümünde 650 kişiyi işten çıkarıyor