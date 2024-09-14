Microsoft, oyun bölümünde 650 kişiyi işten çıkarıyor

Spencer’ın çalışanlara gönderdiği notta, işten çıkarılacak ekip üyelerinin çoğunlukla kurumsal ve destek bölümlerinde çalıştığı belirtildi. Ancak, bu yeni işten çıkarmaların Microsoft'un iki mobil ekibinin bazı üyelerini gerçekten etkileyeceğini duyurdu. Call of Duty Warzone Mobile ver Warcraft Rumble üzerinde çalışan ekip üyelerinin işten çıkarıldığı iddia edildi.
Bu, Microsoft Gaming bölümünün Ekim 2023'te Activision Blizzard birleşmesini tamamlamasından bu yana yaptığı ikinci işten çıkarma. Microsoft, Ocak ayında oyun bölümünden 1900 kişiyi işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların bir parçası olarak Blizzard, birkaç yıldır geliştirilmekte olan isimsiz hayatta kalma oyununu iptal etti. Microsoft, Nisan ayında da Bethesda Softworks'ün üç stüdyosunu kapattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.