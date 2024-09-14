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    Anlık Bildirim

    Microsoft, oyun bölümünde 650 kişiyi işten çıkarıyor

    Microsoft'ta oyun bölümünde işten çıkarmalar devam ediyor. 650 kişinin işten çıkarılacağını bildiren not, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'dan geldi.        
    microsoft oyun bölümü işten çıkarma Tam Boyutta Gör
    İşten çıkarmaların Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla bağlantılı olduğu söyleniyor. Phil Spencer, sürecin bir parçası olarak hiçbir oyun, cihaz veya deneyimin iptal edilmediğini belirtiyor. Dahası, hiçbir geliştiricinin bu işten çıkarma durumundan etkilenmeyeceği belirtiliyor.

    Spencer’ın çalışanlara gönderdiği notta, işten çıkarılacak ekip üyelerinin çoğunlukla kurumsal ve destek bölümlerinde çalıştığı belirtildi. Ancak, bu yeni işten çıkarmaların Microsoft'un iki mobil ekibinin bazı üyelerini gerçekten etkileyeceğini duyurdu. Call of Duty Warzone Mobile ver Warcraft Rumble üzerinde çalışan ekip üyelerinin işten çıkarıldığı iddia edildi.

    Bu, Microsoft Gaming bölümünün Ekim 2023'te Activision Blizzard birleşmesini tamamlamasından bu yana yaptığı ikinci işten çıkarma. Microsoft, Ocak ayında oyun bölümünden 1900 kişiyi işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların bir parçası olarak Blizzard, birkaç yıldır geliştirilmekte olan isimsiz hayatta kalma oyununu iptal etti. Microsoft, Nisan ayında da Bethesda Softworks'ün üç stüdyosunu kapattı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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