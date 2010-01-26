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Panasonic, darbelere, toza, neme ve soğuğa dayanıklı kamerasını tanıttı; DMC-FT2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün önemli markalarından Panasonic, bugün en yeni modellerini anons etti. Anons edilen modellerden birisi darbelere, toza, neme ve soğuğa dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken DMC-FT1'in varisi DMC-FT2 (Amerika'da DMC-TS2) oldu.

99 x 63 x 24 mm ebatlarında ve batarya dahil 188 gram ağırlığında tasarlanan FT2, dayanıklılık konusunda gayet iddialı görünüyor. Örnek verecek olursak kamera 2 metre yükseklikten düşmeye, -10 dereceye kadar hava koşullarına ve denizde 10 metreye kadar derinliğe dayanıklık sergiliyor. 1/2.33 inç'lik 14.1 megapiksel CCD sensörden ve Leica'nın 28 - 128 mm'lik lensinden (35 mm film formatına göre) güç alan kompakt kamerada diyaframı geniş açıda f/3.3'e kadar, telede ise f/5.9'a kadar açabiliyoruz; nesnelere de 4.6 kata kadar optik zum, 4 kata kadar dijital zum gerçekleştirebiliyoruz. Maksimum 1280x720 piksel çözünürlükte video kaydedebilen kameranın ISO seviyesi ise 80 ile 6400 arasında değiştirilebiliyor ve kameraya fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklıkların önüne geçmek için POWER O.I.S (Optical Image Stabilization) özelliği eşlik ediyor.

Bunların dışında 2.7 inç 230.000 piksel LCD ekrana sahip dijital kameranın 40 MB'lık dahili belleği SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltilebiliyor ve kameranın bataryası CIPA standartlarına göre 360 civarında fotoğraf çekimine olanak tanıyor. Panasonic, DMC-FT2'nin mart ayının ortalarına doğru piyasaya sürüleceğini açıklarken fiyatla ilgili ipucu vermedi.


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e_capkan 8 yıl
bu serinin yeni modeli bu ay çıkarmı ?
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talh4wk 9 yıl
aksiyon severler için kullanışlı camera :D
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albati 9 yıl
14 MP ve f3.3 olmamış :)
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Ezio Auditoré 9 yıl
özellikleri çok iyi olmuş Panasonic kalitesini yine göstermiş.
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