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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi

    Japon elektronik devlerinden Panasonic, otomotiv endüstrisi için geliştirdiği yansıma önleyici filmi duyurdu. Film, otomobillerin ekranlarındaki yansıma ve parlamayı ortadan kaldıracak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi

    Yakın geleceğin modern otomobilleri söz konusu olduğunda, bu, araçtaki ekranlarda otomobilin yandan ve arkadan görünümleri dahil olmak üzere birçok bilginin mevcut olacağı anlamına geliyor ve bu ekranlar hiçbir koşulda parlamamalı. Japon devi Panasonic, otomobil ekranları için olağanüstü yansıma önleyici özelliklere sahip düşük maliyetli filmler üretmeye hazır olduğunu açıkladı.

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    Yansıma önleyici filmlerin üretimi için Panasonic, "ıslak" olarak adlandırılan bir proses teknolojisi geliştirdi. Üretim sırasında, yansıma önleyici katman, farklı optik kırılma indisine sahip iki tip reçineden yapılıyor. Ardından da bu reçineler, en uygun maliyetli proses teknolojilerinden biri olan alt bir tabakaya uygulanarak kurutuluyor. Şirket tarafından beyan edilen yansıma önleyici filmin yansıtma katsayısı %0,5. Film üzerindeki parlamayı ve yansımaları sönümleme ilkesi, üst kaplamanın ön ve arka kenarlarından yansıma yaratan ve birbirini iptal eden optik bir etkiye dayanıyor.

    Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi
    Tam Boyutta Gör

    Kızılötesi'nin çalışmasını etkilemiyor

    Aynı zamanda, Panasonic'in yansıma önleyici filmi neredeyse tamamen kızılötesi radyasyonu geçiriyor. Bu aralıktaki radyasyon için geçirgenliğin%90'ı aştığına dikkat çekilmiş. Bu da önemli bir nokta. Zira modern otomobillerin kontrol panelinde, kızılötesi sensörleri kullanarak izleme yapan ve yaygın olarak kullanan, sürücülerin faaliyetlerini (yorgunluklarını) izleme sistemleri entegre durumda. Panasonic'in yeni filmi, bu tür sensörlerin çalışmasını da engellemeyecek.

    Son olarak, Panasonic'in yeni yansıma önleyici filmi yalnızca sektördeki en ucuz filmlerden biri değil, aynı zamanda UV radyasyonu ve yüksek ve düşük sıcaklıklar gibi zorlu ortamlar için de oldukça dirençli. Bunda filmin, uluslararası sertifikasyon için de kullanılan Alman DIN 75220 standardının gerekliliklerini karşılaması son derece etkili. Panasonic şu anda yeni ürünün örneklerini çeşitli şirketlere gönderiyor. Nisan 2021'de ise ekranlar için yeni yansıma önleyici kaplamanın seri üretimine başlayacak.



    https://news.panasonic.com/global/press/data/2020/10/en201012-2/en201012-2.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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