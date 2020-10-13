Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi

Yakın geleceğin modern otomobilleri söz konusu olduğunda, bu, araçtaki ekranlarda otomobilin yandan ve arkadan görünümleri dahil olmak üzere birçok bilginin mevcut olacağı anlamına geliyor ve bu ekranlar hiçbir koşulda parlamamalı. Japon devi Panasonic, otomobil ekranları için olağanüstü yansıma önleyici özelliklere sahip düşük maliyetli filmler üretmeye hazır olduğunu açıkladı.

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Yansıma önleyici filmlerin üretimi için Panasonic, "ıslak" olarak adlandırılan bir proses teknolojisi geliştirdi. Üretim sırasında, yansıma önleyici katman, farklı optik kırılma indisine sahip iki tip reçineden yapılıyor. Ardından da bu reçineler, en uygun maliyetli proses teknolojilerinden biri olan alt bir tabakaya uygulanarak kurutuluyor. Şirket tarafından beyan edilen yansıma önleyici filmin yansıtma katsayısı %0,5. Film üzerindeki parlamayı ve yansımaları sönümleme ilkesi, üst kaplamanın ön ve arka kenarlarından yansıma yaratan ve birbirini iptal eden optik bir etkiye dayanıyor.

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Kızılötesi'nin çalışmasını etkilemiyor

Aynı zamanda, Panasonic'in yansıma önleyici filmi neredeyse tamamen kızılötesi radyasyonu geçiriyor. Bu aralıktaki radyasyon için geçirgenliğin%90'ı aştığına dikkat çekilmiş. Bu da önemli bir nokta. Zira modern otomobillerin kontrol panelinde, kızılötesi sensörleri kullanarak izleme yapan ve yaygın olarak kullanan, sürücülerin faaliyetlerini (yorgunluklarını) izleme sistemleri entegre durumda. Panasonic'in yeni filmi, bu tür sensörlerin çalışmasını da engellemeyecek.

Son olarak, Panasonic'in yeni yansıma önleyici filmi yalnızca sektördeki en ucuz filmlerden biri değil, aynı zamanda UV radyasyonu ve yüksek ve düşük sıcaklıklar gibi zorlu ortamlar için de oldukça dirençli. Bunda filmin, uluslararası sertifikasyon için de kullanılan Alman DIN 75220 standardının gerekliliklerini karşılaması son derece etkili. Panasonic şu anda yeni ürünün örneklerini çeşitli şirketlere gönderiyor. Nisan 2021'de ise ekranlar için yeni yansıma önleyici kaplamanın seri üretimine başlayacak.

https://news.panasonic.com/global/press/data/2020/10/en201012-2/en201012-2.html

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