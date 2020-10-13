Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu

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Facebook, uygulamalar arası entegrasyonun bir parçası olarak Messenger'ın neredeyse yedi yıldır pek değişiklik yapmadığı logosunda değişikliğe gitti. Artık Messenger uygulaması, Instagram'ın logosuna benzer şekilde renk geçişleri olan yeni bir logoya sahip.

Messenger, yeni logo haricinde yeni varsayılan sohbet rengi, özel tepkiler ve ek sohbet temalarına sahip yeni bir görünüme kavuşuyor

Yeni logo ve özellikler

Google'ın bir süredir kendine ait uygulamaların logolarını benzer tasarım dilinde ve benzer renklerde güncellemesinin ardından Facebook da yenilediği Messenger logosuyla bu atılıma katılıyor gibi görünüyor. Artık Messenger uygulaması, sadece Facebook mavisi yerine kullandığı mavi, mor ve pembe tonları ile daha Instagram benzeri görünüyor.

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Messenger'ın varsayılan sohbet rengi de yeni stile uyacak şekilde değiştirilecek. Varsayılan sohbet renginde de artık logodaki renk geçişleri bulunacak.

Standart set yerine çeşitli emojilerle tepki vermenize olanak tanıyan özel reaksiyonların yanı sıra artık aşk ve batik gibi yeni sohbet temaları da kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Messenger ayrıca yayınladığı bir gönderiyle, bir çıkartma kullanmak için kendi fotoğrafınızı süslemenize olanak tanıyan selfie çıkartmaları ve sohbetleri ortadan kaldıran bir kaybolma modu gibi diğer özelliklerin yakında geleceğini duyurdu.

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Facebook Messenger kullanıcıları artık Instagram kullanıcıları ile doğrudan iletişim kurabilecek. Facebook, bu yeni Instagram destek özelliğini, yakında Kuzey Amerika'daki çoğu kullanıcıya, daha sonra da kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacağını belirtti.

https://www.engadget.com/facebook-messenger-app-redesign-140445037.html

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