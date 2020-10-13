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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu

    Facebook Messenger, yeni bir logo, özel tepkiler ve sohbetlerinizi kişiselleştirmek için daha fazla özellik içeren bir güncelleme alıyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu
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    Facebook, uygulamalar arası entegrasyonun bir parçası olarak Messenger'ın neredeyse yedi yıldır pek değişiklik yapmadığı logosunda değişikliğe gitti. Artık Messenger uygulaması, Instagram'ın logosuna benzer şekilde renk geçişleri olan yeni bir logoya sahip.

    Messenger, yeni logo haricinde yeni varsayılan sohbet rengi, özel tepkiler ve ek sohbet temalarına sahip yeni bir görünüme kavuşuyor

    Yeni logo ve özellikler

    Google'ın bir süredir kendine ait uygulamaların logolarını benzer tasarım dilinde ve benzer renklerde güncellemesinin ardından Facebook da yenilediği Messenger logosuyla bu atılıma katılıyor gibi görünüyor. Artık Messenger uygulaması, sadece Facebook mavisi yerine kullandığı mavi, mor ve pembe tonları ile daha Instagram benzeri görünüyor.

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    Messenger'ın varsayılan sohbet rengi de yeni stile uyacak şekilde değiştirilecek. Varsayılan sohbet renginde de artık logodaki renk geçişleri bulunacak.

    Standart set yerine çeşitli emojilerle tepki vermenize olanak tanıyan özel reaksiyonların yanı sıra artık aşk ve batik gibi yeni sohbet temaları da kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

    Messenger ayrıca yayınladığı bir gönderiyle, bir çıkartma kullanmak için kendi fotoğrafınızı süslemenize olanak tanıyan selfie çıkartmaları ve sohbetleri ortadan kaldıran bir kaybolma modu gibi diğer özelliklerin yakında geleceğini duyurdu.

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    Facebook Messenger kullanıcıları artık Instagram kullanıcıları ile doğrudan iletişim kurabilecek. Facebook, bu yeni Instagram destek özelliğini, yakında Kuzey Amerika'daki çoğu kullanıcıya, daha sonra da kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacağını belirtti.



    https://www.engadget.com/facebook-messenger-app-redesign-140445037.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. en beğenilen
    al mark sende rahatla biz de
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    al mark sende rahatla biz de ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    İnstagram facebook'a ait bildiğiniz gibi ve facebook server'larını kullanıyor adamlar'da dünyanın en büyük yüz tarama sistemi var ve Edward Snowden'nın dediği gibi herkes bu resimleri kendi elleri ile veriyor
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    Paetzold 1 hf.
    Bende diyorum bunun rengine ne oldu
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    telefonumda varlığından bile haberim olmayan uygulama.bu yüzden hergün kullanamaya mı geçeyim?
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    drjacob (... ) 1 hf.
    facebook sanal alemin en büyük çöplüğü
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Whatsapp dışındakiler çok hantal geliyor bana. Hoş, Whatsapp da hantallaşmaya başlıyor sanki.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    İnstagram çöplüğe çevirdiniz hesabımı kapattım
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    cand. 1 hf.
    Çakma instagram
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. en beğenilen
    al mark sende rahatla biz de
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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