Pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayanların sayısını artırdı

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Havaların soğuması ve yağışların artması ile birlikte güvenli sürüşün önemi artıyor. Yarından itibaren başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu ticari araçlar için geçerli fakat pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayan hususi araç sahiplerinin sayısını artırmış gibi görünüyor.

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2.el otomobil ilan platformu arabam.com Kasım ayında kış lastiği kullanımı nezdinde gerçekleştirdiği ve 2.600 kişinin katıldığı anket sonuçlarını derleyerek otomotiv sektörüne ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ankete katılan araç sahiplerinin %60’ından fazlası kış aylarında kış lastiği kullanacağını belirtti. Kış lastiğini tercih etmeyenlerin büyük çoğunluğu bulunduğu ildeki kış şartlarının sert geçmemesini sebep gösterirken, lastik fiyatlarının pahalılığı nedeniyle kış lastiği tercih etmeyenlerin oranı %20’nin üzerinde seyrediyor. Dört mevsim lastikleri tercih edenlerin oranı ise %16.5.

Anket sonuçlarına göre tüketicilerin %51.4’ü kış lastiği alırken kaliteyi ön planda tutuyor. Fiyat-performans vadeden bir lastiği satın alanların oranı %35.5, “en ucuzunu alırım” diyenlerin oranı ise %13.1 şeklinde ankete yansıyor. Anketin sonuçlarına göre tüketicilerin %89.9’u kış lastiği kullanmalarının ana sebebini güvenlik faktörü olarak gösterirken, zorunlu olduğu için kış lastiği takanların oranı %6.1 ve aracının zarar görmesini istemediği için kış lastiği takanların oranı %3.8.

Tüketicilerin %63.6’sı güvenliği için daha çok bütçe ayırabiliyor ve kış lastiği alırken uzun ömürlü olmasına bakıyor, %14.6’sı fiyatına, %21.8’i markasına bakarak alıyor. Bu kış pandemi devam edeceği için evde kalacağını düşünüp kış lastiği takmayacağını söyleyenlerin oranı %11.3. Geçen yılki lastiğini bu sene tekrar kullanacakların oranı %62.8 ve yeni bir kış lastiği alacağını söyleyenlerin oranı %25’in üzerinde.

Pandemi dolayısıyla toplu taşımalardan uzak durup aracında kendini güvende hisseden, bu sebeple de lastiklerini kış lastikleri ile değiştirmeyi ihmal etmeyenlerin oranı %79.1 ve lastik değişimi konusunda kararsız tüketicilerin oranı ise %10.

Anket sonuçlarına göre yerli üretim lastik markaları daha çok tercih ediliyor. Tüketicilerin %27.2’si Lassa markasını kullanıyor. Lassa’yı sırasıyla Petlas, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Michelin ve Continental markaları takip ediyor.

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