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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayanların sayısını artırdı

    arabam.com'un Kasım ayında kış lastiği kullanımı nezdinde gerçekleştirdiği ankete katılan araç sahiplerinin %60’ından fazlası kış aylarında kış lastiği kullanacağını belirtti.
    41 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayanların sayısını artırdı
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    Havaların soğuması ve yağışların artması ile birlikte güvenli sürüşün önemi artıyor. Yarından itibaren başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu ticari araçlar için geçerli fakat pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayan hususi araç sahiplerinin sayısını artırmış gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı"

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    2.el otomobil ilan platformu arabam.com Kasım ayında kış lastiği kullanımı nezdinde gerçekleştirdiği ve 2.600 kişinin katıldığı anket sonuçlarını derleyerek otomotiv sektörüne ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ankete katılan araç sahiplerinin %60’ından fazlası kış aylarında kış lastiği kullanacağını belirtti. Kış lastiğini tercih etmeyenlerin büyük çoğunluğu bulunduğu ildeki kış şartlarının sert geçmemesini sebep gösterirken, lastik fiyatlarının pahalılığı nedeniyle kış lastiği tercih etmeyenlerin oranı %20’nin üzerinde seyrediyor. Dört mevsim lastikleri tercih edenlerin oranı ise %16.5.

    Pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayanların sayısını artırdı

    Anket sonuçlarına göre tüketicilerin %51.4’ü kış lastiği alırken kaliteyi ön planda tutuyor. Fiyat-performans vadeden bir lastiği satın alanların oranı %35.5, “en ucuzunu alırım” diyenlerin oranı ise %13.1 şeklinde ankete yansıyor. Anketin sonuçlarına göre tüketicilerin %89.9’u kış lastiği kullanmalarının ana sebebini güvenlik faktörü olarak gösterirken, zorunlu olduğu için kış lastiği takanların oranı %6.1 ve aracının zarar görmesini istemediği için kış lastiği takanların oranı %3.8.

    Pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayanların sayısını artırdı

    Tüketicilerin %63.6’sı güvenliği için daha çok bütçe ayırabiliyor ve kış lastiği alırken uzun ömürlü olmasına bakıyor, %14.6’sı fiyatına, %21.8’i markasına bakarak alıyor. Bu kış pandemi devam edeceği için evde kalacağını düşünüp kış lastiği takmayacağını söyleyenlerin oranı %11.3. Geçen yılki lastiğini bu sene tekrar kullanacakların oranı %62.8 ve yeni bir kış lastiği alacağını söyleyenlerin oranı %25’in üzerinde.

    Pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayanların sayısını artırdı

    Pandemi dolayısıyla toplu taşımalardan uzak durup aracında kendini güvende hisseden, bu sebeple de lastiklerini kış lastikleri ile değiştirmeyi ihmal etmeyenlerin oranı %79.1 ve lastik değişimi konusunda kararsız  tüketicilerin oranı ise %10.

    Anket sonuçlarına göre yerli üretim lastik markaları daha çok tercih ediliyor. Tüketicilerin %27.2’si Lassa markasını kullanıyor. Lassa’yı sırasıyla Petlas, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Michelin ve Continental markaları takip ediyor.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    3 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    3 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    17 saat önce
    bankalarkredi

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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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    muradisdan (murat *****) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu kış marmara bölgesi dışına çıkmayı planlamıyorum. Buralarda kış şartları çok sert geçmediği için yaz lastiği gayet yeterli. En güzel önlem sakin kullanıp takip mesafesine uymak.
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