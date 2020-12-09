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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pandemide her güne bir oyun, bir masal

    “Eğitim Ortağı” AÇEV’in ardından “Kitap Ortağı” olarak Yapı Kredi Yayınları ile iş birliği yapan KoçSistem, bu kitapları Aile Saati eğitimlerine katılan ebeveynlerle paylaşacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Pandemide her güne bir oyun, bir masal
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    Koç çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji şirketi KoçSistem, sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürdüğü Aile Saati projesi için Yapı Kredi Yayınları ile yeni bir iş birliğine imza attı.

    Aile Saati, bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmek ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan bir projedir. Yapı Kredi Yayınları ile yapılan iş birliği kapsamında teknoloji kullanımının azaltılıp kitap okuma alışkanlığı kazanılması için “Her Güne Bir Oyun” ve “Her Güne Bir Masal” isimli özel kitaplar basılacak. Bu kitaplar KoçSistem’in Aile Saati eğitimlerine katılan ebeveynlere verilecek.

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    Aile Saati projesi ile #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Bu molada çocuklarla birlikte nasıl vakit geçirilmesi konusunda ebeveynlere eğitimler veriliyor. Eğitimler, pandemi döneminde dijital ortamda devam ediyor.

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    KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca yapılan iş birliği hakkında, “Aile Saati projemizin etki alanını genişletmek için eğitim ortağımız AÇEV ile ebeveyn eğitimlerine devam ediyor; yeni ortağımız Yapı Kredi Yayınları ile daha fazla sayıda çocuğun ve ailenin kitaba erişimini sağlamayı, dijital ekranlardan uzaklaştığımız zamanlarda kitap okuyarak, oyun oynayarak ve hayal kurarak büyüyen çocukların yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

    Aile Saati projesinin kitap ortağı olarak Yapı Kredi Yayınları adına konuşma yapan Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen, günümüz gerçeği olan teknoloji ve dijitalleşme ile gerçek hayat arasındaki dengenin kurulabilmesi için başta aile olmak üzere bireyler arası yüz yüze iletişimin gücüne değinerek bilinçli teknoloji kullanımına teşvik eden Aile Saati projesinin kitap ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



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