Pantech'den farklı tasarım çizgilerine sahip cep telefonu; IM-U590S Pandora

Güney Kore'nin Samsung ve LG Mobile'dan sonra en büyük üçüncü cep telefonu üreticisi Pantech, farklı tasarım çizgilerine sahip IM-U590S Pandora'yı ana vatanında anons etti.

Siyah, beyaz, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle 700.000 Won (~630$) civarında satışına başlanan sadece 9.1 mm kalınlığındaki Pandora, kişisel şifre yönetim özelliği sunuyor. Böylece kişisel bilgilerinizi, banka hesap numaranızı ve kredi kartı numaralarınızı telefonda güvenle saklayabiliyorsunuz. Led ışıkların bulunduğu kısım joystick olarak da görev yapmakta. WI-FI veya şebeke üzerinden internete bağlandığımızda joystickin internette gezinmeyi kolaylaştırdığı söyleniyor. Telefonda 3.0 inç boyutunda ve WQVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 206 MB dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. T-DMB desteğine de sahip Pantech IM-U590S Pandora'nın diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmemekte.

http://us.aving.net/news/view.php?articleId=153791&Branch_ID=us