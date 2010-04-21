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Pantech'den farklı tasarım çizgilerine sahip cep telefonu; IM-U590S Pandora

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Pantech'den farklı tasarım çizgilerine sahip cep telefonu; IM-U590S Pandora
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Güney Kore'nin Samsung ve LG Mobile'dan sonra en büyük üçüncü cep telefonu üreticisi Pantech, farklı tasarım çizgilerine sahip IM-U590S Pandora'yı ana vatanında anons etti.

Siyah, beyaz, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle 700.000 Won (~630$) civarında satışına başlanan sadece 9.1 mm kalınlığındaki Pandora, kişisel şifre yönetim özelliği sunuyor. Böylece kişisel bilgilerinizi, banka hesap numaranızı ve kredi kartı numaralarınızı telefonda güvenle saklayabiliyorsunuz. Led ışıkların bulunduğu kısım joystick olarak da görev yapmakta. WI-FI veya şebeke üzerinden internete bağlandığımızda joystickin internette gezinmeyi kolaylaştırdığı söyleniyor. Telefonda 3.0 inç boyutunda ve WQVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 206 MB dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. T-DMB desteğine de sahip Pantech IM-U590S Pandora'nın diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmemekte.

Pantech'den farklı tasarım çizgilerine sahip cep telefonu; IM-U590S Pandora
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http://us.aving.net/news/view.php?articleId=153791&Branch_ID=us Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bilgehan_de 9 yıl
Kore dizilerinde çok görüyorum..Aslında çok hoş telefonları var Pantech'in...
Bu üründe çok hoşmuş..Bir de Türkiye'ye gelse...Renk katsa teknoloji hayatımıza...
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TELESCOPE 9 yıl

bilgehan_de

Kore dizilerinde çok görüyorum..Aslında çok hoş telefonları var Pantech'in...

Bu üründe çok hoşmuş..Bir de Türkiye'ye gelse...Renk katsa teknoloji hayatımıza...



ülkemize gelene kadarda ,ne yenilerle tanışırız
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Batuist 9 yıl
bu marka kendi vatanı dışına çıkmayı pek sevmiyor galiba... yada Türkiyeyi hiç sevmiyor da olabilir...
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