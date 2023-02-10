Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1Password, şifre kullanımına gerek duymayan çözümünü duyurdu

    Popüler parola yöneticisi 1Password, bu yazdan itibaren şifre kullanımını bırakıyor. Biyometrik tabanlı geçiş anahtarları sayesinde kullanıcılar hesaplar oluşturacak ve oturum açabilecek.
    Oy Ver
    Parola yöneticisi 1Password şifre kullanımını bırakıyor Tam Boyutta Gör
    1Password, yapmış olduğu duyuruda çok yakında biyometrik tabanlı geçiş anahtarı teknolojisini kullanmaya başlayacağını açıkladı. Geçiş anahtarları sayesinde 1Password hesapları oluşturulacak ve oturum açılabilecek.

    Geçiş anahtarı nedir?

    Geçiş anahtarları kısaca, parolaların modern alternatifi olarak tanımlanabilir. Geçiş anahtarları, kullanımı daha kolay, çalınması veya kırılması daha zor ve oturum açmayı daha hızlı, daha güvenli hale getirmek için tasarlanan açık standartlar üzerine kurulmuşlardır. Halihazırda Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler geçiş anahtarı entegrasyonlarını da duyurmuş durumda.

    Bu yaz kullanıma açılacak

    Parola yöneticisi 1Password şifre kullanımını bırakıyor Tam Boyutta Gör
    1Password'ü şifre olmadan açmak yeni bir şey değil. Biyometri tabanlı araçlarla (FaceID, Windows Hello, Android Fingerprint) zaten uygulamaya giriş yapılabiliyor. Ancak günümüzde biyometri ne kadar kullanışlı olsa da aslında parolanın yerine geçmiyor; sadece maskeliyorlar. Geçiş anahtarı ise, eşsiz biyometrik verilerinizi kullanarak tamamen şifresiz bir kullanım sunuyor. Bir parola yönetim uygulaması olan 1Password’ü şifresiz olarak kullanmak garip gelse de esasında bu en güvenilir yol.

    1Password, geçiş anahtarı özelliğini bu yaz kullanıma alacaklarını ve yeni hesap oluşturmada bunun ön plana çıkartılacağını söylüyor. 1Password, bir gecede tamamen parolasız kullanıma geçmeyecek ancak şirketin baş ürün sorumlusu Steve Won, bu özelliği vurgulayacaklarını ifade ediyor. Ek olarak 1Password, kullanıcı tarafından oluşturulan şifrelerin aksine geçiş anahtarlarının cihazlarda oluşturulacağını, depolanacağını ve servisin bulut hizmetiyle paylaşılmayacağını belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Profil resmi
    alfa-x 12 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mtv iade dilekçesi köfteci yusuf neden ucuz 3.4 fl oz kilo vermeden kas yapmak kira sertifikası yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ROG Strix G15
    Asus ROG Strix G15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız