1Password, şifre kullanımına gerek duymayan çözümünü duyurdu

Geçiş anahtarı nedir?
Geçiş anahtarları kısaca, parolaların modern alternatifi olarak tanımlanabilir. Geçiş anahtarları, kullanımı daha kolay, çalınması veya kırılması daha zor ve oturum açmayı daha hızlı, daha güvenli hale getirmek için tasarlanan açık standartlar üzerine kurulmuşlardır. Halihazırda Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler geçiş anahtarı entegrasyonlarını da duyurmuş durumda.
Bu yaz kullanıma açılacak
1Password, geçiş anahtarı özelliğini bu yaz kullanıma alacaklarını ve yeni hesap oluşturmada bunun ön plana çıkartılacağını söylüyor. 1Password, bir gecede tamamen parolasız kullanıma geçmeyecek ancak şirketin baş ürün sorumlusu Steve Won, bu özelliği vurgulayacaklarını ifade ediyor. Ek olarak 1Password, kullanıcı tarafından oluşturulan şifrelerin aksine geçiş anahtarlarının cihazlarda oluşturulacağını, depolanacağını ve servisin bulut hizmetiyle paylaşılmayacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah