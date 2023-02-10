1Password, şifre kullanımına gerek duymayan çözümünü duyurdu

Tam Boyutta Gör 1Password, yapmış olduğu duyuruda çok yakında biyometrik tabanlı geçiş anahtarı teknolojisini kullanmaya başlayacağını açıkladı. Geçiş anahtarları sayesinde 1Password hesapları oluşturulacak ve oturum açılabilecek.

Geçiş anahtarı nedir?

Geçiş anahtarları kısaca, parolaların modern alternatifi olarak tanımlanabilir. Geçiş anahtarları, kullanımı daha kolay, çalınması veya kırılması daha zor ve oturum açmayı daha hızlı, daha güvenli hale getirmek için tasarlanan açık standartlar üzerine kurulmuşlardır. Halihazırda Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler geçiş anahtarı entegrasyonlarını da duyurmuş durumda.

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Bu yaz kullanıma açılacak

Tam Boyutta Gör 1Password'ü şifre olmadan açmak yeni bir şey değil. Biyometri tabanlı araçlarla (FaceID, Windows Hello, Android Fingerprint) zaten uygulamaya giriş yapılabiliyor. Ancak günümüzde biyometri ne kadar kullanışlı olsa da aslında parolanın yerine geçmiyor; sadece maskeliyorlar. Geçiş anahtarı ise, eşsiz biyometrik verilerinizi kullanarak tamamen şifresiz bir kullanım sunuyor. Bir parola yönetim uygulaması olan 1Password’ü şifresiz olarak kullanmak garip gelse de esasında bu en güvenilir yol.

1Password, geçiş anahtarı özelliğini bu yaz kullanıma alacaklarını ve yeni hesap oluşturmada bunun ön plana çıkartılacağını söylüyor. 1Password, bir gecede tamamen parolasız kullanıma geçmeyecek ancak şirketin baş ürün sorumlusu Steve Won, bu özelliği vurgulayacaklarını ifade ediyor. Ek olarak 1Password, kullanıcı tarafından oluşturulan şifrelerin aksine geçiş anahtarlarının cihazlarda oluşturulacağını, depolanacağını ve servisin bulut hizmetiyle paylaşılmayacağını belirtiyor.

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