PUBG mobile 120 fps desteği kazanıyor

120FPS modu 13 Mayıs'ta güncellemeyle geliyor
PUBG, 13 Mayıs’ta 120 fps modu ekleyecek yeni bir güncelleme alacak. Samsung, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi ve Galaxy Z Fold 5’in desteklenecek cihazlar arasında yer alacağını söyledi. Samsung, bu cihazların performansını optimize etmek için oyunun geliştiricisi Tencent ile birlikte çalıştığını da belirtti. Optimizasyonlar Galaxy cihazlarda yüklü gelen oyun uygulamalarına dahil edilecek. PUBG, yüksek grafikli bir oyun olduğundan bu optimizasyonlar özellikle sıcaklıkları kontrol altında tutmak için kullanışlı olacak.
Samsung’un açıkladığı modeller dışında kalan üst seviye telefonlar PUBG’de 120 fps modu destekleyecek mi henüz bilinmiyor. Samsung şimdilik konuyla ilgili bir şey söylemedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.