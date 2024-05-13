PUBG mobile 120 fps desteği kazanıyor

Tam Boyutta Gör 120Hz ekranlı akıllı telefonlar yaygın olsa da bu kare hızında çalışmayı destekleyen oyun sayısı çok az. Tüm zamanların en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG de bunlardan biri. PUBG mobile Android ve iOS’ta 90 fps hızda çalışıyor. Ancak yakında bu değişecek. Üst seviye Samsung telefon kullanıcıları 13 Mayıs’ta gelecek güncellemeyle oyunu 120 fps’te akıcı bir şekilde oynayabilecek.

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120FPS modu 13 Mayıs'ta güncellemeyle geliyor

PUBG, 13 Mayıs’ta 120 fps modu ekleyecek yeni bir güncelleme alacak. Samsung, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi ve Galaxy Z Fold 5’in desteklenecek cihazlar arasında yer alacağını söyledi. Samsung, bu cihazların performansını optimize etmek için oyunun geliştiricisi Tencent ile birlikte çalıştığını da belirtti. Optimizasyonlar Galaxy cihazlarda yüklü gelen oyun uygulamalarına dahil edilecek. PUBG, yüksek grafikli bir oyun olduğundan bu optimizasyonlar özellikle sıcaklıkları kontrol altında tutmak için kullanışlı olacak.

Samsung’un açıkladığı modeller dışında kalan üst seviye telefonlar PUBG’de 120 fps modu destekleyecek mi henüz bilinmiyor. Samsung şimdilik konuyla ilgili bir şey söylemedi.

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