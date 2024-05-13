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    PUBG mobile 120 fps desteği kazanıyor

    Popüler mobil oyunlardan PUBG Battlegrounds, 13 Mayıs'ta gelecek güncellemeyle bazı Samsung telefonlarda 120 fps hızda çalışacak. İşte PUBG mobile 120FPS destekleyen modeller:
    pubg mobile 120 fps modu Tam Boyutta Gör
    120Hz ekranlı akıllı telefonlar yaygın olsa da bu kare hızında çalışmayı destekleyen oyun sayısı çok az. Tüm zamanların en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG de bunlardan biri. PUBG mobile Android ve iOS’ta 90 fps hızda çalışıyor. Ancak yakında bu değişecek. Üst seviye Samsung telefon kullanıcıları 13 Mayıs’ta gelecek güncellemeyle oyunu 120 fps’te akıcı bir şekilde oynayabilecek.

    120FPS modu 13 Mayıs'ta güncellemeyle geliyor

    PUBG, 13 Mayıs’ta 120 fps modu ekleyecek yeni bir güncelleme alacak. Samsung, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 serisi ve Galaxy Z Fold 5’in desteklenecek cihazlar arasında yer alacağını söyledi. Samsung, bu cihazların performansını optimize etmek için oyunun geliştiricisi Tencent ile birlikte çalıştığını da belirtti. Optimizasyonlar Galaxy cihazlarda yüklü gelen oyun uygulamalarına dahil edilecek. PUBG, yüksek grafikli bir oyun olduğundan bu optimizasyonlar özellikle sıcaklıkları kontrol altında tutmak için kullanışlı olacak.

    Samsung’un açıkladığı modeller dışında kalan üst seviye telefonlar PUBG’de 120 fps modu destekleyecek mi henüz bilinmiyor. Samsung şimdilik konuyla ilgili bir şey söylemedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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