Patent Savaşları'nda son saldırı Motorola'dan Apple'a geldi

Özellikle akıllı telefon pazarında yarış öyle bir hal aldı ki; patentler bile yarışın bir ayağını oluşturur hale geldi. Nokia'nın Apple'a, Apple'ın HTC ve Nokia'a, Microsoft'un Motorola'a, Oracle'ın Google'a, RIM'in Motorola'a ve aklımıza gelmeyen diğer patent davaları derken; patent savaşında yeni bir cephe daha açıldı. Geçtiğimiz hafta içersinde Microsoft'un Android'li cihazlarında patent ihlali yaptığı gerekçesiyle dava açtığı Motorola, bugün yaptığı açıklamayla Apple'a patent ihlal davası açtığını duyurdu. Telekomünikasyon devi; Apple'ın aralarında iPhone, iPod, iTouch ve çeşitli Mac bilgisayarlarında kendilerine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonu, Illinois ve Florida Mahkemelerine başvurdu.

Motorola'nın sitesinden yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle;

"Motorola Mobility'nin üç şikayetine neden olan 18 patenti Apple'ın temel ürünleri ile Mobile Me ve AppStore'un da aralarında bulunduğu bağlantılı servislerinde de ihlal ediliyor. Motorola'nın ilgili 18 patenti; WCDMA (3G), GPRS, 802.11 ve anten dizaynı gibi kablosuz iletişim teknolojileri ile kablosuz elektronik posta, yakınlık algılaması, yazılım uygulama yönetimi, konum tabanlı servisle ve birden fazla cihazın eşzamanlamanması gibi önemli akıllı telefon teknolojilerini içeriyor. "

Bir zamanlar MotoROKR E1'de Apple'la ortak çalışan Motorola'nın eski iş arkadaşına dava açmasıyla birlikte son kullanıcının aklını iyice karıştıran Kim, kime ? sorusunun cevabı için The Guardian'ın hazırladığı güzel bir görselle haberimizi sonlandırılalım;

Microsoft'un HTC'e davalık patentleri lisanslamasıyla birlikte iki firma arasındaki patent davası da tarihe karıştı...