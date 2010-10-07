Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patent Savaşları'nda son saldırı Motorola'dan Apple'a geldi

8 yıl
4,5b
1
9
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Patent Savaşları'nda son saldırı Motorola'dan Apple'a geldi
Tam Boyutta Gör

Özellikle akıllı telefon pazarında yarış öyle bir hal aldı ki; patentler bile yarışın bir ayağını oluşturur hale geldi. Nokia'nın Apple'a, Apple'ın HTC ve Nokia'a, Microsoft'un Motorola'a, Oracle'ın Google'a, RIM'in Motorola'a ve aklımıza gelmeyen diğer patent davaları derken; patent savaşında yeni bir cephe daha açıldı. Geçtiğimiz hafta içersinde Microsoft'un Android'li cihazlarında patent ihlali yaptığı gerekçesiyle dava açtığı Motorola, bugün yaptığı açıklamayla Apple'a patent ihlal davası açtığını duyurdu. Telekomünikasyon devi; Apple'ın aralarında iPhone, iPod, iTouch ve çeşitli Mac bilgisayarlarında kendilerine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonu, Illinois ve Florida Mahkemelerine başvurdu.

Motorola'nın sitesinden yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle;

"Motorola Mobility'nin üç şikayetine neden olan 18 patenti Apple'ın temel ürünleri ile Mobile Me ve AppStore'un da aralarında bulunduğu bağlantılı servislerinde de ihlal ediliyor. Motorola'nın ilgili 18 patenti; WCDMA (3G), GPRS, 802.11 ve anten dizaynı gibi kablosuz iletişim teknolojileri ile kablosuz elektronik posta, yakınlık algılaması, yazılım uygulama yönetimi, konum tabanlı servisle ve birden fazla cihazın eşzamanlamanması gibi önemli akıllı telefon teknolojilerini içeriyor. "

Bir zamanlar MotoROKR E1'de Apple'la ortak çalışan Motorola'nın eski iş arkadaşına dava açmasıyla birlikte son kullanıcının aklını iyice karıştıran Kim, kime ? sorusunun cevabı için The Guardian'ın hazırladığı güzel bir görselle haberimizi sonlandırılalım;

Patent Savaşları'nda son saldırı Motorola'dan Apple'a geldi
Tam Boyutta Gör

Microsoft'un HTC'e davalık patentleri lisanslamasıyla birlikte iki firma arasındaki patent davası da tarihe karıştı...


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
kim kime dum duma ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aoguz 8 yıl
Bence hiç biri tekerleğin patentini alan John Keogh'un eline su dökemez. :)
geodergi.com.tr/...
Yaşasın özgür yazılım!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
herkes ar-ge yapıp teknoloji geliştirdim ürettim derken bir de bakıyorlar birisi bunu daha önce yapmış o yüzden sen yapamıyorsun.. yada para ödemek zorunda kalıyorsuun... Yahu hakaten korkuyorum birisi nefes alıp vermenin patentini alırsa yanarız, yada sokakta ayakkabı ile yürümenin filan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 8 yıl

Batuist

herkes ar-ge yapıp teknoloji geliştirdim ürettim derken bir de bakıyorlar birisi bunu daha önce yapmış o yüzden sen yapamıyorsun.. yada para ödemek zorunda kalıyorsuun... Yahu hakaten korkuyorum birisi nefes alıp vermenin patentini alırsa yanarız, yada sokakta ayakkabı ile yürümenin filan..


bu pazarın kuralı bu
eğer herkes birbirinin yaptığıı teknolojiyi izinsiz olarak kullanabilseydi piyasada rekabet olmazdı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samtual 8 yıl
Son resim "aşçı kahyaya, kahya bahçivana, bahçivan şöföre sonra şöför hepsine" olmuş resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 8 yıl

Sam0

Son resim "aşçı kahyaya, kahya bahçivana, bahçivan şöföre sonra şöför hepsine" olmuş resmen



haberi okuyunca benimde ilk aklıma gelen buydu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim