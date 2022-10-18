Paycell, Almanya'da ofis açtı: Avrupa'da hizmet verecek

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Paycell, Almanya’nın Stuttgart şehrinde ofis açarak Avrupa’daki faaliyetlerine başlıyor. Paycell Europe ismindeki yeni şirket ile Avrupa’daki müşterilere dijital ödeme, dijital cüzdan ve uçtan uca finansal hizmetleri sunulcak. Şirket ayrıca Alman Solaris şirketiyle iş birliği yaparak, dijital finans çözümlerinin kapsamını ve portföyünü artıracak.

Paycell Europe isimli yeni şirketin ilk hizmeti uluslararası para gönderimi ve alımı olacak. Sonraki etaplarda dijital cüzdan, yatırım, kart ve kredi hizmetleri sunulacak. Blockchain tabanlı kripto varlık hizmetleri de sunacak.

Paycell’in Avrupa ofisi, Stuttgart’taki de:hub (Digital Hub Initiative) merkezinde açıldı. Burada akıllı ürünler, mobilite, endüstri 4.0 üzerine çözümler sunan 40’ın üzerinde şirket ve startup faaliyet gösteriyor.

Paycell daha önce de TOGG ile iş birliği yapmıştı. Avrupa'daki müşteriler, yerli otomobilin yurt dışında satışa sunulmasının ardından Paycel Europe ile araç içerisinde ödeme hizmetlerini kullanabilecek.

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Paycell’in Avrupa yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şunları söyledi:

“Sınırların her geçen gün ortadan kalktığı finans ekosisteminde Paycell ile hem kullanıcı beklentilerini en doğru şekilde karşılamak hem de techfin sektöründeki konumumuzu büyütmek için faaliyet alanlarımızı genişletiyoruz. Avrupa pazarına Stuttgart’ta açtığımız ofiste, Paycell Europe şirketimiz ile güçlü bir giriş yapıyoruz. Türkiye’nin mühendisleri tarafından geliştirilen dijital ödeme platformu Paycell’in Avrupa’da uzun soluklu yer edinmesi için yatırımlarımızda bu bölgeye odaklanarak Ar-Ge çalışmalarımızı da Avrupa sınırlarına taşımış olacağız. Bu kapsamda da ofisimizi Avrupa’nın önemli dijital inovasyon merkezlerinden biri olan de:hub’ta açtık. Yenilikçi ve kapsayıcı ürün ve servislerimizle sadece Almanya’ya değil, tüm Avrupalı kullanıcılara entegre olabilecek dijital altyapıya sahibiz. Paycell’in bu atılımını hem ülkemiz hem de bölgesel pazar için önemli görüyoruz.”

Paycell’in Solaris ile yaptığı iş birliğine de değinen Osman Yılmaz, “Almanya pazarına girerken neo-bankacılık alanında en uygun çözüm ortağını aradık ve Avrupa’da sektörünün lideri Solaris’le ilerlemeye karar verdik. Solaris, sektörünün en iyi finansal çözüm sağlayıcı kurumlarından biri olmanın yanı sıra dünya devi şirketlere verdiği farklı hizmetler sayesinde elde ettiği bilgi birikimini de Paycell ile paylaşacak. İş birliğimiz her iki kuruma da hayırlı olsun” diye konuştu.

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Paycell, Almanya'da ofis açtı: Paycell, Avrupa'da hizmet verecek