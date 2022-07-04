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    Steam istatistiklerine göre PC oyuncularının tercihi Windows 10

    Steam verilerine göre Windows 11 kullanım oranı artarken, Windows 10 bazı kullanıcılar için hala vazgeçilmez. Her 10 PC’den 7’sinde Windows 10 çalışıyor. İşte güncel Steam istatistikleri
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    pc oyuncularının tercihi windows 10

    Windows 11 işletim sistemi uzun süredir tüm uyumlu cihazlar için kullanılabilir durumda. Windows 11 artık sistem gereksinimlerini karşılayan hatta karşılamayan bilgisayarlara kurulabiliyor. Valve tarafından Steam platformu için sağlanan yeni istatistikler Windows 11’in oyuncular arasında da büyüdüğünü gösteriyor, aynı zamanda Windows 10, kullanıcıların büyük çoğunluğu için tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor.

    Bilgisayarların %96’sında Windows çalışıyor

    Daha spesifik olarak, Windows 10 64-bit şu anda Steam’in kurulu olduğu cihazların yüzde 71.26’sından daha az, daha fazlasına güç vermiyor. Bu veriler daha fazla cihazın Windows 11’e yükseltilmesinin bir sonucu olarak yüzde 2.63’lük bir düşüş gösteriyor.

    Steam Haziran 2022 verileri
    En Popüler Yüzde Değişim
    Windows %96.37 %-0.31
    Windows 10 64-bit %71.26 %-2.63
    Windows 11 64-bit %21.23 %+1.64
    Windows 7 64-bit %3.01 %+0.60
    Windows 8.1 64-bit %0.57 %+0.04
    Windows 7 %0.16 %0.04
    Windows 10 %0.06 %0.01

    Windows 11 söz konusu olduğunda, işletim sisteminin benimsenmesinin arttığı oldukça açık ve Valve’a göre yalnızca geçen ay yüzde 1.64 arttı. Windows 11, Steam’in kurulu olduğu Windows bilgisayarların yüzde 21.23’ünde çalışıyor.

    Eski işletim sistemi Windows 7 64-bit sürümü çok küçük bir cihaz paylaşımını kontrol ediyor. Bunun nedeni Windows 7’nin Ocak 2020’den bu yana güncelleme almaması. Valve’ın sağladığı verilere göre Windows cihazların yüzde 3’ünden biraz fazlasında kurulu; daha şaşırtıcı olanı payın geçen ay yüde 0.60 artması.

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