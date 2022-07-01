Windows 11 pazar payı %23'e yükseldi: Windows 10 zirveden inmiyor

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Haziran 2022 tarihli en son AdDuplex raporuna göre son iki ayda Windows bilgisayarların %3.4'lük bölümü Windows 11'e yükseltildi. Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi pazar payını artırmasına rağmen en popüler Windows sürümü olabilmesi için henüz önünde uzun bir yol var.

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Yayınlanan son verilere baktığımızda %38.2'lik paya sahip Windows 10 21H2 sürümünün birinci sırada olduğunu görüyoruz. Windows 10 21H1 ise %23.9'luk kullanım oranıyla onu takip ediyor. Üçüncü sırada yer alan Windows 11 21H2'nin pazar payı %23.1 olarak hesaplandı.

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Windows 11'e geçiş isteğe bağlı

Windows Insider sürümlerini kullananların sayısı iki ay öncesine göre 0.1 puan artarak %0.8 seviyesine ulaştı. Windows 11'in destekleyen sistemler için isteğe bağlı bir güncelleme olarak sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısı ile yeni işletim sistemine geçip geçmemek kullanıcıların kendi inisiyatifinde.

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AdDuplex'in son raporuna göre Windows ekosisteminin görünümü şöyle:

Windows 10 21H2: %38.2

Windows 10 21H1: %23.9

Windows 11 21H2: %23.1

Windows 10 2004: %5.2

Windows 10 20H2: %3.8

Windows 10 1909: %2

Windows 10 1809 (ve önceki): %2

Windows 10 1903: %1

Windows 11 Insiders: %0.8

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Windows Haberleri

Windows 11 işletim sisteminin pazar payı %23'e yükseldi