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    PCIe 7.0 hızları dörde katlıyor

    PCIe 5.0 standardının duyurulmasından 3 yıl sonra önce PCIe 6.0 standardını şimdi de PCIe 7.0 standardını tanımış olduk. 5 yıl içerisinde sektörde çok daha yüksek hızlar mümkün olacak. 
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    PCIe 7.0
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    Bilgisayar endüstrisi henüz PCIe 5.0 standardını benimsemeye çalışırken PCI-SIG konsorsiyumu ardı ardına yeni standartları sahneye çıkarıyor. PCIe 6.0 standardının ardından PCIe 7.0 standardına ait ilk özellikler yayınlandı.

    PCIe 7.0 neler sunacak?

    PCIe 5.0 standardı 32GT/s maksimum veri hızları sunmaktaydı. 16 hat üzerinden 128GB/s teorşk huzlar mümkün olmaktaydı. PCIe 6.0 ise maksimum hızı 64GT/s seviyesine ve bant genişliğini de 256GB/s seviyelerine çıkaracak.

    PCI-SIG konsorsiyumu otuzuncu yılını kutlarken PCIe 7.0 ile ilgili ilk özellikleri de yayınladı. PCIe 7.0 ile maksimum hızlar 128GT/s seviyesine çıkarken x16 konfigürasyonunda 512GB/s bant genişliği elde ediliyor.

    PCIe 7.0 standardı 800 Gig Ethernet, yapay zekâ, makine öğrenme, yüksek performanslı sistemler ve kuantum sistemleri gibi alanlarda gelişmeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Ayrıca verimliliğe de özen gösteriyor. PCIe 7.0 standardı 2025 yılında nihai sürüme kavuşacak. En geç bir veya iki yıl içerisinde de ilk ürünlerin piyasada olması bekleniyor.

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