PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartları duvara tosladı

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Tam Boyutta Gör Henüz yeni yeni tüketiciler ve donanım üreticileri PCIe 5.0'a adapte olurken, bağlantı standardının düzenleyici kurumu gelecek için PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartlarını hazırlıyor. Her ikisinin de yakın zamanda son kullanıcılara ulaşması zaten beklenmiyordu ancak ortaya çıkan yeni engeller bunların hayatımıza girmesini bir yıl daha geciktirdi.

PCIe 6.0 ve 7.0 biraz gecikecek

PCI Express spesifikasyonlarının geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olan PCI-SIG organizasyonu kısa bir süre önce bir güncelleme paylaştı. Buna göre, PCIe 7.0 için 0.5 taslak spesifikasyonunun yayınlanmasıyla birlikte ilerleme istikrarlı bir şekilde devam etse de hem PCIe 6.0 hem de 7.0 için uyumluluk programları ertelendi.

Tam Boyutta Gör PCIe 6.0 için nihai spesifikasyonlar 2022'nin başlarında yayınlandı. Ertesi yıl PCI-SIG, PCIe 7.0 için 0.3 sürüm taslak spesifikasyonlarının yanı sıra 6.0 ve 7.0 uyumluluk programları için bir yol haritası yayınladı. PCIe 6.0'ı destekleyen donanımların başlangıçta bu yılın Mart ayında kurumsal pazarlara girmesi, PCIe 7.0'ın ise 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Şimdi, PCIe 6.0 için uyumluluk programı 2024'ün ikinci çeyreğinde (bu ay sona erecek) başlayacak. İlk PCIe 6.0 platformları bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacağı için üç aylık bir gecikme büyük bir sorun gibi görünmüyor. Ancak program tamamlanana kadar piyasada bir ürün görme ihtimalimiz zor. Dolayısıyla uyumlu ürünler ancak 2025 yılında mevcut olacak.

Tam Boyutta Gör Benzer bir değişiklik PCIe 7.0 için de yapıldı. PCIe 7.0 ile uygunluk testleri daha önce açıklanan 2027 yerine 2028'e ertelendi. PCIe 7.0'ın geliştirilmesi taslak 0.5'e ulaştı ve nihai sürüm 1.0 için bir değişiklik olmadan 2025’te tamamlanması bekleniyor. Bu sürümler ilk etapta veri merkezlerine yönelik olacak, bunu endüstri, otomotiv, havacılık ve askeri uygulamalar izleyecek, tüketici elektroniği ise daha ileride yer alacak.

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Çoğu tüketici bilgisayarı şu anda PCIe 3.0 ya da 4.0 uyumlu parçalar kullanıyor. PCIe 5.0 ürünleri ise 128 GB/s bant genişliği sayesinde 14 GB/s gibi yüksek bir hızda okuma yapabilen SSD'ler olarak hayatımıza girmiş durumdalar. PCIe 6.0 bunu ikiye katlayarak 256 GB/s'ye çıkaracak şekilde tasarlanıyor. PCIe 7.0 ise x16 hatlarında bunu tekrar ikiye katlayarak 512 GB/s'ye çıkarmayı hedefliyor.

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