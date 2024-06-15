PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartları duvara tosladı

PCI Express spesifikasyonlarının geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olan PCI-SIG organizasyonu kısa bir süre önce bir güncelleme paylaştı. Buna göre, PCIe 7.0 için 0.5 taslak spesifikasyonunun yayınlanmasıyla birlikte ilerleme istikrarlı bir şekilde devam etse de hem PCIe 6.0 hem de 7.0 için uyumluluk programları ertelendi.
Şimdi, PCIe 6.0 için uyumluluk programı 2024'ün ikinci çeyreğinde (bu ay sona erecek) başlayacak. İlk PCIe 6.0 platformları bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacağı için üç aylık bir gecikme büyük bir sorun gibi görünmüyor. Ancak program tamamlanana kadar piyasada bir ürün görme ihtimalimiz zor. Dolayısıyla uyumlu ürünler ancak 2025 yılında mevcut olacak.
Çoğu tüketici bilgisayarı şu anda PCIe 3.0 ya da 4.0 uyumlu parçalar kullanıyor. PCIe 5.0 ürünleri ise 128 GB/s bant genişliği sayesinde 14 GB/s gibi yüksek bir hızda okuma yapabilen SSD'ler olarak hayatımıza girmiş durumdalar. PCIe 6.0 bunu ikiye katlayarak 256 GB/s'ye çıkaracak şekilde tasarlanıyor. PCIe 7.0 ise x16 hatlarında bunu tekrar ikiye katlayarak 512 GB/s'ye çıkarmayı hedefliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.