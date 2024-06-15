Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartları duvara tosladı

    Tüketiciler ve donanım üreticileri PCIe 5.0'a adapte olurken, gelecek PCIe 6.0 ve 7.0 standartlarında gecikmeler yaşandığı ve standartların beklenenden geç geleceği söyleniyor.
    PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartları duvara tosladı Tam Boyutta Gör
    Henüz yeni yeni tüketiciler ve donanım üreticileri PCIe 5.0'a adapte olurken, bağlantı standardının düzenleyici kurumu gelecek için PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartlarını hazırlıyor. Her ikisinin de yakın zamanda son kullanıcılara ulaşması zaten beklenmiyordu ancak ortaya çıkan yeni engeller bunların hayatımıza girmesini bir yıl daha geciktirdi.

    PCIe 6.0 ve 7.0 biraz gecikecek

    PCI Express spesifikasyonlarının geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olan PCI-SIG organizasyonu kısa bir süre önce bir güncelleme paylaştı. Buna göre, PCIe 7.0 için 0.5 taslak spesifikasyonunun yayınlanmasıyla birlikte ilerleme istikrarlı bir şekilde devam etse de hem PCIe 6.0 hem de 7.0 için uyumluluk programları ertelendi.

    PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartları duvara tosladı Tam Boyutta Gör
    PCIe 6.0 için nihai spesifikasyonlar 2022'nin başlarında yayınlandı. Ertesi yıl PCI-SIG, PCIe 7.0 için 0.3 sürüm taslak spesifikasyonlarının yanı sıra 6.0 ve 7.0 uyumluluk programları için bir yol haritası yayınladı. PCIe 6.0'ı destekleyen donanımların başlangıçta bu yılın Mart ayında kurumsal pazarlara girmesi, PCIe 7.0'ın ise 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

    Şimdi, PCIe 6.0 için uyumluluk programı 2024'ün ikinci çeyreğinde (bu ay sona erecek) başlayacak. İlk PCIe 6.0 platformları bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacağı için üç aylık bir gecikme büyük bir sorun gibi görünmüyor. Ancak program tamamlanana kadar piyasada bir ürün görme ihtimalimiz zor. Dolayısıyla uyumlu ürünler ancak 2025 yılında mevcut olacak.

    PCIe 6.0 ve PCIe 7.0 standartları duvara tosladı Tam Boyutta Gör
    Benzer bir değişiklik PCIe 7.0 için de yapıldı. PCIe 7.0 ile uygunluk testleri daha önce açıklanan 2027 yerine 2028'e ertelendi. PCIe 7.0'ın geliştirilmesi taslak 0.5'e ulaştı ve nihai sürüm 1.0 için bir değişiklik olmadan 2025’te tamamlanması bekleniyor. Bu sürümler ilk etapta veri merkezlerine yönelik olacak, bunu endüstri, otomotiv, havacılık ve askeri uygulamalar izleyecek, tüketici elektroniği ise daha ileride yer alacak.

    Çoğu tüketici bilgisayarı şu anda PCIe 3.0 ya da 4.0 uyumlu parçalar kullanıyor. PCIe 5.0 ürünleri ise 128 GB/s bant genişliği sayesinde 14 GB/s gibi yüksek bir hızda okuma yapabilen SSD'ler olarak hayatımıza girmiş durumdalar. PCIe 6.0 bunu ikiye katlayarak 256 GB/s'ye çıkaracak şekilde tasarlanıyor. PCIe 7.0 ise x16 hatlarında bunu tekrar ikiye katlayarak 512 GB/s'ye çıkarmayı hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çıplak gösteren uygulama opel corsa 1.2 otomatik vites yorumları km si düşürülmüş araç nasıl düzeltilir pilinizin ömrünü uzatmak için maksimum şarjı 85 seviyesinde sınırlayın sarımsak zeytinyağı saç kürü kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız