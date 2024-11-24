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    Spider-Man 4'ün ertelenmesi gündemde

    Normalde 17 Temmuz 2026'da vizyona girmesi beklenen Spider-Man 4 daha ileri bir tarihe alınabilir. Gelen son haberler, filmin hem çekim hem de vizyon tarihlerinin erteleneceğini söylüyor.
    Spider-Man 4 ertelenebilir Tam Boyutta Gör
    Disney, yeni Örümcek-Adam filminin vizyon tarihini 17 Temmuz 2026 olarak duyurduğunda, bu haber pek çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Spider-Man 4 için belirlenen tarihten sadece bir hafta sonra Christopher Nolan'ın yeni filmi vizyona girecekti. Marvel'ın gişede böylesine güçlü bir rakibi karşısına alması pek mantıklı bulunmadı. Bu yüzden bu iki filmden birinin yer değiştrebileceği düşünülüyordu. Görünen o ki o film Spider-Man 4 olacak. Çünkü gelen son haberler, yeni Örümcek-Adam filminin ertelenmek üzere olduğunu söylüyor.

    Genelde paylaştığı bilgiler doğru çıkan ViewerAnon, Spider-Man 4'ün 2026 yazından aralık ayına, yani Noel dönemine alınacağını söylüyor. Üstelik ViewerAnon bunu söyleyen tek kaynak da değil. Hafta başında gelen başka bir haberde de filmin çekimlerinin 2025'in ikinci yarısına ertelendiği söyleniyordu. Bunları üst üste koyduğumuzda, bir erteleme duyurusunun gelmesi an meselesi gibi duruyor.

    Spider-Man 4, 2026'nın Aralık Ayına Alınabilir

    Sinemalar için epey verimli geçen Noel dönemi, Disney tarafından Star Wars ya da Avatar filmlerine ayrılıyor. Ancak 2026'da Noel döneminde vizyona girecek bir Star Wars ya da Avatar filmi bulunmuyor. Bu yüzden stüdyonun o boşluğu Spider-Man 4 ile doldurması pek de sürpriz olmaz. Nitekim Spider-Man: No Way Home da aynı şekilde Noel döneminde gösterime girmiş ve büyük başarı yakalamıştı.

    Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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