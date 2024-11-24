Spider-Man 4'ün ertelenmesi gündemde

Genelde paylaştığı bilgiler doğru çıkan ViewerAnon, Spider-Man 4'ün 2026 yazından aralık ayına, yani Noel dönemine alınacağını söylüyor. Üstelik ViewerAnon bunu söyleyen tek kaynak da değil. Hafta başında gelen başka bir haberde de filmin çekimlerinin 2025'in ikinci yarısına ertelendiği söyleniyordu. Bunları üst üste koyduğumuzda, bir erteleme duyurusunun gelmesi an meselesi gibi duruyor.
Spider-Man 4, 2026'nın Aralık Ayına Alınabilir
Sinemalar için epey verimli geçen Noel dönemi, Disney tarafından Star Wars ya da Avatar filmlerine ayrılıyor. Ancak 2026'da Noel döneminde vizyona girecek bir Star Wars ya da Avatar filmi bulunmuyor. Bu yüzden stüdyonun o boşluğu Spider-Man 4 ile doldurması pek de sürpriz olmaz. Nitekim Spider-Man: No Way Home da aynı şekilde Noel döneminde gösterime girmiş ve büyük başarı yakalamıştı.
Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.