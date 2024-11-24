Spider-Man 4'ün ertelenmesi gündemde

Tam Boyutta Gör Disney, yeni Örümcek-Adam filminin vizyon tarihini 17 Temmuz 2026 olarak duyurduğunda, bu haber pek çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Spider-Man 4 için belirlenen tarihten sadece bir hafta sonra Christopher Nolan'ın yeni filmi vizyona girecekti. Marvel'ın gişede böylesine güçlü bir rakibi karşısına alması pek mantıklı bulunmadı. Bu yüzden bu iki filmden birinin yer değiştrebileceği düşünülüyordu. Görünen o ki o film Spider-Man 4 olacak. Çünkü gelen son haberler, yeni Örümcek-Adam filminin ertelenmek üzere olduğunu söylüyor.

Genelde paylaştığı bilgiler doğru çıkan ViewerAnon, Spider-Man 4'ün 2026 yazından aralık ayına, yani Noel dönemine alınacağını söylüyor. Üstelik ViewerAnon bunu söyleyen tek kaynak da değil. Hafta başında gelen başka bir haberde de filmin çekimlerinin 2025'in ikinci yarısına ertelendiği söyleniyordu. Bunları üst üste koyduğumuzda, bir erteleme duyurusunun gelmesi an meselesi gibi duruyor.

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Spider-Man 4, 2026'nın Aralık Ayına Alınabilir

Sinemalar için epey verimli geçen Noel dönemi, Disney tarafından Star Wars ya da Avatar filmlerine ayrılıyor. Ancak 2026'da Noel döneminde vizyona girecek bir Star Wars ya da Avatar filmi bulunmuyor. Bu yüzden stüdyonun o boşluğu Spider-Man 4 ile doldurması pek de sürpriz olmaz. Nitekim Spider-Man: No Way Home da aynı şekilde Noel döneminde gösterime girmiş ve büyük başarı yakalamıştı.

Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.

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