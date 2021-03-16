Peaky Blinders'ın final sezonu çekimlerinden ilk görüntü paylaşıldı

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2013 yılında başlayan ve özellikle ilk sezonları ile büyük kitlelere ulaşan ve başarısını kanıtlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın final sezonu olan altıncı sezonun çekimlerinden ilk görüntü paylaşıldı.

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Paylaşılan fotoğraflarda dizinin ana karakteri olan Tommy Shelby'i canlandıran başarılı oyuncu Cillian Murphy'i görüyoruz. Cillian Murphy büyük ihtimalle kostüm odasında duruyor. Fotoğraflarda Tommy Shelby'nin kıyafetini de görüyoruz ayrıca.

Dizinin senaristliğini ve yaratıcılığını yapan Steven Knight, altıncı sezonun final sezonu olacağını geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Altıncı sezon ile ilgili ne yazık ki şu an için bir detay bilinmiyor ancak Steven Knight, son sezonun en iyi sezon olacağını söylemişti.

Ayrıca serinin finalini yapabilmek için bir sinema filmi de geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Film ile ilgili detaylar da ne yazık ki bilinmiyor. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/peaky-blinders-season-6-bts-photos-cillian-murphy/

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