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    Pentagon'dan uyarı: İran, 12 günde nükleer bomba yapabilecek noktada

    Üst düzey bir Pentagon yetkilisi İran'ın nükleer alanda kaydettiği etkileyici ilerlemeye dikkat çekerek ülkenin bir nükleer bomba için gerekli fisil malzemeyi 12 gün içinde üretebileceğini söyledi.
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    Pentagon uyardı: İran, 12 günde nükleer bomba yapabilecek noktada Tam Boyutta Gör

    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, İran'ın 12 gün içinde nükleer bomba yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Pentagon'un en yetkili isimlerinden biri olan Kahl, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında dikkat çekici sözler sarf etti.

    ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmesinin ardından İran'ın nükleer alanda kaydettiği "etkileyici ilerlemeye" dikkat çeken Pentagon müsteşarı "2018'de İran'ın bir nükleer bomba için gerekli fisil (bölünebilir) malzemeyi üretmesi yaklaşık 12 ay sürüyordu. Şimdi ise bu süre 12 güne kadar düştü" dedi.

    Pentagon uyardı: İran, 12 günde nükleer bomba yapabilecek noktada Tam Boyutta Gör

    ABD, İran'ı dizginlemek hala mümkün

    Pentagon'un önemli ismine göre İran'ın nükleer programlarını yeniden kısıtlamak için Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde iş birliğine geri dönmek en iyi seçenek, ancak ABD henüz böyle bir şeyi düşünmüyor. Kahl, "Şu anda JCPOA dondurulmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.

    Pentagon uyardı: İran, 12 günde nükleer bomba yapabilecek noktada Tam Boyutta Gör

    2015 yılında İngiltere, Almanya, Çin, Rusya, ABD, Fransa ve İran, İran'ın nükleer programının dizginlenmesi karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngören JCPOA adlı bir nükleer anlaşma imzalamıştı. 2018 yılında Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD, JCPOA'dan çekilme ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulama kararı aldı.

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