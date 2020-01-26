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    Perakende sektörünün geleceğini "teknoloji" belirleyecek

    E-ticaretin, perakende sektörü karşında giderek güçlenmesi, sektördeki dijital dönüşümü hızlandırıyor. Dijital dönüşüm, perakendenin geleceğini belirleyecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Perakende sektörünün geleceğini
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    Rekabetin yoğun olarak yaşandığı perakende sektöründe müşteri deneyimi büyük önem taşıyor. Müşteriler hızlı, kolay ve güvenilir alışveriş yapmak istiyor. Müşterinin bu taleplerini karşılamak ve alışveriş hacmini büyütmek için perakende sektöründe dijital dönüşüm hızla büyüyor.

    Perakende sektörünün Türkiye’de 2018 sonu itibariyle 1 trilyon TL’lik büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Bu sektör, geleneksel mağazacılıkta olduğu gibi dijital platformlarda da büyümeye devam etti. İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı bir önceki yıla göre 4,4 puan artarak yüzde 29,3 oranına yükseldi.

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    Dünya’da perakende sektörünün büyüklüğü 25 trilyon dolara ulaştı. Perakende sektöründen bağımsız olarak e-ticaret sektörünün global pazardaki büyüklüğünün 2021 yılı itibariyle 4,5 trilyon dolara ulaşacağı düşünülüyor. E-ticaretin hızla büyümesi, perakende sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırıyor. Büyük veri ve yapay zeka teknolojileri sayesinde müşteri deneyimi geliştirilmeye çalışılıyor.

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    Müşterilere bilgi sağlamanın ve onlarla en iyi şekilde iletişim kurmanın perakende personelinin görevi olduğunu söyleyen T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu:

    “İnsansız, tamamen robotların ve sensörlerin hizmet verdiği perakende deneyimine çok uzak değiliz. Tamamen dijital mağazacılığın bir adım öncesindeyiz ve bu sürece hazırlık yapmak gelecekte de sektörde var olabilmek için kaçınılmaz görünüyor. Açıkçası, günümüzde de çok kanallı çabalar bir süredir var. Ancak bunların hepsinin başarılı olduğunu söylemek zor. Önümüzdeki dönemde perakendede mobil uygulamalar ve veriden hareketle üretilen çözüm ve kampanyalar belirleyici olmaya devam edecek. Teknolojiyi merkeze alarak müşteri beklentisine cevap verebilen perakende firmaları dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkan yeni fırsatlardan da faydalanabilecek. Bilgisayarlar, telefonlar, kasalar, reklam ekranları ve elektronik fiyat etiketleri gibi ekipmanlarını bağlı hale getirmeyi başaran perakendeciler tam anlamıyla entegre bir mağazacılık deneyiminin keyfini çıkaracak. T-Systems olarak, perakende müşterilerimize dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik ederek dijital çağın müşterisinin tüm beklentilerini karşılayacak çözümler sağlıyoruz. Tüm müşteri deneyimi girişimlerinin üçte ikisinin 2022’ye kadar BT kullanmaya başlayacağını düşünürsek, perakende sektöründe yaşanan dijital dönüşümün hızlanarak devam etmesi gerekiyor.” dedi



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