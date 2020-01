Uncharted filmi yine ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi

Tam Boyutta Gör

Sony'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Uncharted filminden bir kötü haber daha geldi. Geçtiğimiz ay yeni bir yönetmen kriziyle karşı karşıya kalan filmin şimdi de vizyon tarihinin ertelendiği açıklandı. Deadline'da yer alan bilgilere göre filmin gösterim tarihi 18 Aralık 2020'den 5 Mart 2021'ye çekilmiş.

Altıncı kez yönetmen değişiyor

Sony'nin Uncharted filmi için anlaştığı beşinci yönetmen olan Travis Knight, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay projeden ayrıldığını açıklamıştı. Bumblebee ve Kubo filmlerinden tanıdığımız Travis Knight, Sony'nin Uncharted uyarlaması için anlaştığı beşinci yönetmendi. Daha önce projeden ayrılan yönetmenler arasında David O. Russell, Neil Burger, Shawn Levy ve Dan Trachtenber gibi isimler var.

Sony'nin yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Uncharted filmi ilginç bir şekilde neredeyse her yıl bir yönetmen değiştiriyor. Şirket şimdi filmin altıncı yönetmeni için yoğun bir arayış içerisinde. Venom filminden tanıdığımız Ruben Fleischer'ın şu anda anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor ancak henüz resmileşen bir şey yok.

Uncharted filminde Nathan Drake karakterini 23 yaşındaki ünlü aktör Tom Holland canlandıracak. Sully karakteri için ise Mark Wahlberg ile anlaşmaya varılmış. Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençlik yıllarıyla ilgili bazı bölümler vardı.

He-Man filminin vizyon tarihi de ertelendi

Uncharted'ın ertelenmesi Sony Pictures'ı 2021 takviminde bazı değişiklikler yapmaya zorlamış gibi görünüyor. 5 Mart 2021 tarihinde aslında live-action He-Man filmi Masters of the Universe gösterime girecekti. Uncharted'ın buraya kaydırılmasının ardından Masters of the Universe'ün de vizyon tarihi henüz açıklanmayan bir tarihe ertelenmiş.

