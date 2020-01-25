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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uncharted filmi yine ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi

    Sony Pictures, Uncharted filminin yaklaşık üç ay ertelendiğini açıkladı. Filmin yönetmeni Travis Knight bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay projeden ayrılmıştı, dolayısıyla erteleme kararı sürpriz olmadı.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uncharted filmi yine ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi
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    Sony'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Uncharted filminden bir kötü haber daha geldi. Geçtiğimiz ay yeni bir yönetmen kriziyle karşı karşıya kalan filmin şimdi de vizyon tarihinin ertelendiği açıklandı. Deadline'da yer alan bilgilere göre filmin gösterim tarihi 18 Aralık 2020'den 5 Mart 2021'ye çekilmiş.

    Altıncı kez yönetmen değişiyor

    Sony'nin Uncharted filmi için anlaştığı beşinci yönetmen olan Travis Knight, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay projeden ayrıldığını açıklamıştı. Bumblebee ve Kubo filmlerinden tanıdığımız Travis Knight, Sony'nin Uncharted uyarlaması için anlaştığı beşinci yönetmendi. Daha önce projeden ayrılan yönetmenler arasında David O. Russell, Neil Burger, Shawn Levy ve Dan Trachtenber gibi isimler var. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Uncharted filmini bekleyenlere bir kötü haber daha

    Sony'nin yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Uncharted filmi ilginç bir şekilde neredeyse her yıl bir yönetmen değiştiriyor. Şirket şimdi filmin altıncı yönetmeni için yoğun bir arayış içerisinde. Venom filminden tanıdığımız Ruben Fleischer'ın şu anda anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor ancak henüz resmileşen bir şey yok.

    Ayrıca Bkz. "Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak"

    Uncharted filminde Nathan Drake karakterini 23 yaşındaki ünlü aktör Tom Holland canlandıracak. Sully karakteri için ise Mark Wahlberg ile anlaşmaya varılmış. Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençlik yıllarıyla ilgili bazı bölümler vardı.

    He-Man filminin vizyon tarihi de ertelendi

    Uncharted'ın ertelenmesi Sony Pictures'ı 2021 takviminde bazı değişiklikler yapmaya zorlamış gibi görünüyor. 5 Mart 2021 tarihinde aslında live-action He-Man filmi Masters of the Universe gösterime girecekti. Uncharted'ın buraya kaydırılmasının ardından Masters of the Universe'ün de vizyon tarihi henüz açıklanmayan bir tarihe ertelenmiş.



    https://deadline.com/2020/01/uncharted-release-date-moved-sony-masters-of-the-universe-droppedon-sony-release-schedule-1202841117/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    Bu hızla giderse Tom Holland, Sully karakterine oynayacak yaşa gelecek [resim]
    Yorumu gör »     Xan&#39;ela
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Xan'ela 7 sa. editörün seçimi
    Bu hızla giderse Tom Holland, Sully karakterine oynayacak yaşa gelecek
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