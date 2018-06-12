Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek

Tam Boyutta Gör

Canlı yayın platformu Periscope hakkında 3 yıldır devam eden dava sonuçlandı. Mahkeme Twitter’ın Periscope adıyla yaptığı tüm faaliyetlerinin durdurulması ve www.periscope.tv adresine erişimin engellenmesini hükmetti. Peki Periscope gerçekten engellenecek mi? Uygulamayı kullanamayacak mıyız?





Ülkemizde Periscope’tan önce faaliyet gösteren “Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti.” isimli şirket, marka ihlali olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce Periscope’un geliştiricisi Twitter’a dava açtı. Twitter, 2017’nin başında Türkiye’de Periscope adındaki tüm faaliyetlerini Scope olarak değiştirdi.

Mahkeme kararı:

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki dava karara bağlandı. Mahkeme, Türkiye sınırları içerisinde Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Durdurma mümkün olmadığı takdirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirten mahkeme, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar verdi. Zaten hali hazırda bu adreslere erişim engeli bulunuyor.

Scope adıyla kullanılmaya devam edecek

İsim ihlalinden dolayı Periscope’un Android uygulaması ve internet sitesinin Türkiye’deki tüm faaliyetleri Scope adıyla yürütülüyor. iOS uygulaması ise Periscope adını kullanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı nedeniyle App Store’daki adının değişmesi bekleniyor zira davalılar arasında Apple da yer alıyor.

Twitter, Türkiye’deki Periscope adındaki tüm reklam ve faaliyetlerini Scope adıyla yürütmeye devam edecek. Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan https://www.pscp.tv/ adresinden yayınlar izlenebilecek. Yani mahkeme kararı Scope adıyla yayınları değil, Periscope adıyla yapılan yayınları kapsıyor. Twitter, Türkiye’de Scope markasına geçişi geçtiğimiz yıl başlatmıştı.