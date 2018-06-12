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Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek

Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope hakkında 3 yıl süren dava sonuçlandı. Mahkeme Periscope için marka faaliyetini durdurma kararı verdi. Peki Periscope engellendi mi? Engellenecek mi?
11 ay
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8
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek
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Canlı yayın platformu Periscope hakkında 3 yıldır devam eden dava sonuçlandı. Mahkeme Twitter’ın Periscope adıyla yaptığı tüm faaliyetlerinin durdurulması ve www.periscope.tv adresine erişimin engellenmesini hükmetti. Peki Periscope gerçekten engellenecek mi? Uygulamayı kullanamayacak mıyız?


Ülkemizde Periscope’tan önce faaliyet gösteren “Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti.” isimli şirket, marka ihlali olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce Periscope’un geliştiricisi Twitter’a dava açtı. Twitter, 2017’nin başında Türkiye’de Periscope adındaki tüm faaliyetlerini Scope olarak değiştirdi.

Mahkeme kararı:

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki dava karara bağlandı. Mahkeme, Türkiye sınırları içerisinde Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Durdurma mümkün olmadığı takdirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirten mahkeme, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar verdi. Zaten hali hazırda bu adreslere erişim engeli bulunuyor.

Scope adıyla kullanılmaya devam edecek

Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek
 

İsim ihlalinden dolayı Periscope’un Android uygulaması ve internet sitesinin Türkiye’deki tüm faaliyetleri Scope adıyla yürütülüyor. iOS uygulaması ise Periscope adını kullanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı nedeniyle App Store’daki adının değişmesi bekleniyor zira davalılar arasında Apple da yer alıyor.

Twitter, Türkiye’deki Periscope adındaki tüm reklam ve faaliyetlerini Scope adıyla yürütmeye devam edecek. Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan https://www.pscp.tv/ adresinden yayınlar izlenebilecek. Yani mahkeme kararı Scope adıyla yayınları değil, Periscope adıyla yapılan yayınları kapsıyor. Twitter, Türkiye’de Scope markasına geçişi geçtiğimiz yıl başlatmıştı.



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nForcer 11 ay
"Periscope" adından dolayı Twitter’a dava açanların avukatının, Ekşi Sözlük'te adına girilen entry'leri sürekli sildiren avukatla aynı kişi olmasından kıllanıyorum.
"Periscope" adından dolayı Twitter’a dava açanların avukatının, Ekşi Sözlük'te adına girilen entry'leri sürekli sildiren avukatla aynı kişi olmasından kıllanıy...
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Ned_Starkk 11 ay en beğenilen
Periscope tüm şifreli maç yayın hakkını elinde bulunduruyor, kapatılması mümküm değil
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esmerbuyucu 11 ay
Türkiye'de adı salata olur çok önemli değil fakat engelleyemezsiniz bu kadar basit.
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Ned_Starkk 11 ay en beğenilen
Periscope tüm şifreli maç yayın hakkını elinde bulunduruyor, kapatılması mümküm değil
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Barni Moloztaş 11 ay
Maçlara devam
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Moving On 11 ay
Türk milletinin deli gibi kullandığı bir şeyi uzaya bile yollasan bulunup tekrar kullanılır.
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nForcer 11 ay
"Periscope" adından dolayı Twitter’a dava açanların avukatının, Ekşi Sözlük'te adına girilen entry'leri sürekli sildiren avukatla aynı kişi olmasından kıllanıyorum.
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lordrdley 11 ay nForcer
yaw hahahahahahah.


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ImPerspektif 11 ay nForcer
Çok ince. Periscope uygulamasını görünce Sabire, pardon habire osurasım geliyor.
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Feyzuli 11 ay
Ne engelli yahu her gün bütün partinin başkanları miting canlı yayını yapıyorlar. Neyse seçimler bitince engellerler.
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