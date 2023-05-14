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    Perseverance uzay aracı, Mars'ın geçmişteki en hızlı nehrini keşfetti

    Perseverance uzay aracı, Mars'ın geçmişteki en derin ve hızlı nehrini ortaya çıkardı. İşte nehrin detayları ve nehrin ardında bıraktığı tortulların görselleri: 
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    Perseverance uzay aracı, Mars'ın en hızlı nehrini keşfetti
    Perseverance uzay aracı, Mars'taki eski yaşam kanıtlarını arama görevinin bir parçası olarak Mars'ın Jezero Kraterini araştırıyor. Suyun tarihi, yaşam arayışında kilit nokta ve şu anki araştırmalara göre Mars'ın suyu yaklaşık 4 milyon yıl önce tükendi. Perseverance uzay aracı ise bir zamanlar gezegende keşfedilen en derin ve hızlı akan nehirlerden birinin kanıtını belirledi.

    İşte Perseverance'nin keşfettiği nehrin bıraktığı tortulların görseli:

    Uzay aracı, Mastcam-Z aletini kullanarak yüzlerce görüntü yakaladı ve bunlar, Pinestand adlı bir tepe yapısını gösteren bu görüntüyü oluşturdu. Görüntüde akan nehrin geride bıraktığı tortu birikintilerinden oluşan birçok katmanı görmek mümkün.

    Perseverance uzay aracı, Mars'ın en hızlı nehrini keşfetti Tam Boyutta Gör
    Tortul kayaçların yapılanma biçimi, bu bölgeden geçen nehrin hızlı ve güçlü olduğunu düşündürmekte. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Libby Ives yaptığı açıklamada "Bunlar çok fazla moloz taşıyan yüksek enerjili bir nehri gösteriyor. Su akışı ne kadar güçlüyse, daha büyük malzeme parçalarını o kadar kolay hareket ettirebilir. Başka bir gezegendeki kayalara bakmak ve bu süreçleri görmek bir zevkti." dedi.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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