Perseverance uzay aracı, Mars'ın geçmişteki en hızlı nehrini keşfetti

Perseverance uzay aracı, Mars'taki eski yaşam kanıtlarını arama görevinin bir parçası olarak Mars'ın Jezero Kraterini araştırıyor. Suyun tarihi, yaşam arayışında kilit nokta ve şu anki araştırmalara göre Mars'ın suyu yaklaşık 4 milyon yıl önce tükendi. Perseverance uzay aracı ise bir zamanlar gezegende keşfedilen en derin ve hızlı akan nehirlerden birinin kanıtını belirledi.

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İşte Perseverance'nin keşfettiği nehrin bıraktığı tortulların görseli:

Uzay aracı, Mastcam-Z aletini kullanarak yüzlerce görüntü yakaladı ve bunlar, Pinestand adlı bir tepe yapısını gösteren bu görüntüyü oluşturdu. Görüntüde akan nehrin geride bıraktığı tortu birikintilerinden oluşan birçok katmanı görmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Tortul kayaçların yapılanma biçimi, bu bölgeden geçen nehrin hızlı ve güçlü olduğunu düşündürmekte. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Libby Ives yaptığı açıklamada "Bunlar çok fazla moloz taşıyan yüksek enerjili bir nehri gösteriyor. Su akışı ne kadar güçlüyse, daha büyük malzeme parçalarını o kadar kolay hareket ettirebilir. Başka bir gezegendeki kayalara bakmak ve bu süreçleri görmek bir zevkti." dedi.

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