Perseverance uzay aracı, Mars'ın geçmişteki en hızlı nehrini keşfetti

İşte Perseverance'nin keşfettiği nehrin bıraktığı tortulların görseli:
Uzay aracı, Mastcam-Z aletini kullanarak yüzlerce görüntü yakaladı ve bunlar, Pinestand adlı bir tepe yapısını gösteren bu görüntüyü oluşturdu. Görüntüde akan nehrin geride bıraktığı tortu birikintilerinden oluşan birçok katmanı görmek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.