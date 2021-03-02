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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor

    Perseverance uzay aracında kullanılan RAD750 adındaki işlemci tam 23 yıllık ancak güvenilirlik ve sürdürülebilirlik konusunda günümüz işlemcilerinden çok önde.
    02 Mart 2021, 23:36 (5 gün)
    9,1b
    1
    13
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    6

    Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor
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    Bugün elimizdeki teknolojileri belirli periyotlarda değiştirmek artık bir ihtiyaç haline geldi. Yılda bir veya bir kaç yılda bir teknolojik aletlerimizi yeniliyoruz. Bununla birlikte zorunlu koşullar nedeniyle on yıllarca aynı sistem kullanılabiliyor.

    23 yıllık teknoloji uzaya gitti

    Değiştirilmesi ve güncellenmesi büyük risk veya maliyet oluşturduğu için onlarca yıl eski sistemlerin halen kullanıldığını biliyoruz. Örneğin ATM noktalarında standart destek sona erse bile uzun süre Windows XP platformu kullanılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu"

    Diğer taraftan NASA’da da bu tarz sistemlere rastlanıyor. Yükseltme ve güncelleme büyük risk oluşturduğu veya uzun zaman gerektirdiği için sürdürülebilirlik adına onlarca yıllık bilgisayar sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz.

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    Geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyine inişi büyük ses getiren Perseverance keşif aracı da 23 yıllık bir işlemci üzerinde çalışıyor. Aracın BAE Systems tarafından tasarlanan RAD750 işlemcisi PowerPC 750 işlemcisini temel alıyor.

    1998 iMac G3 modelinde yer alan PowerPC 750 işlemcisinde 233MHz tek çekirdek, bugünlere temel olan dinamik dallanma tahmini, 6 milyon transistör gibi özellikler yer alıyordu. Şimdi bu özellikler çok komik gibi gelse de o dönem verimlilik konusunda ön plandaydı.

    Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor
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    Perseverance aracında RAD750 işlemci kullanılmasının en büyük nedeni uzay ortamının çok zorlu koşullardan oluşması. Yoğun radyasyon ve güneş ışınları nedeniyle uzay ortamında kullanılacak bileşenlerin dayanıklı olması gerekiyor. RAD750 işlemcisi 200000-1000000 RAD arasında radyasyona ve -55-125 derece arasında sıcaklıklara dayanıklı. Bu işlemcinin tanesi 200 bin dolar.

    RAD750 yerine modern bir işlemci kullanılamaz mıydı sorusunun yanıtı ise hayır zira bu tarz özel işlemcinin özel üretim sürecine sahip olması gerekiyor. Mevcut durumda NASA için bunun pek imkanı yoktu. Halen uzayda 100 civarında uyduda RAD750 işlemcisi kullanılıyor ve bugüne kadar bir sıkıntı yaşanmadı.

    Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor
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    Elbette NASA ilerisi için daha modern donanımların planlarını yapıyor ve Boeing bununla ilgili bir ihale almış durumda. ARM tabanlı ve özel şartlara dayanıklı çok çekirdekli bir uzay odaklı işlemci için çalışmalar devam ediyor.

    Diğer taraftan keşif aracı içerisindeki helikopter biraz daha modern bir işlemci; Snapdragon 801 yonga seti barındırıyor. Projenin başladığı dönemde bu işlemcide karar kılındığı için devam ettirilmiş. Bununla birlikte NASA’nın mevcut yazılımları desteklemediği için Linux tabanlı bir dağıtım tercih edildiği ifade ediliyor.



    https://gizmodo.com/a-1990s-imac-processor-powers-nasa-s-perseverance-rover-1846380844
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    MR.BERK (BERK ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erdi beyden izledik tüm detayları.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kısa belgesel kıvamında detaylı videosu için fx57 reyizin videosunu izleyebilirsiniz.
    https://www.youtube.com/watch?v=-wXO63-HjUU
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fx57 Yeteri kadar bilgi vermisti videosunda..
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    2
    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazamın altında Slot 1 tabanlı Pentium II 233 var. Birkaç sene sona iyi para edecek anlaşılan
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    Amd64x2 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mantık basit : "Çalışıyorsa dokunma"
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    W Wilson Fisk 5 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    aynen bu boeing vs uçaklardaki amd işlemciler 70'lerden kalmaymış.kurumsallık özellikle uçak yapıyorsan bunu gerektiriyor çünkü yeni çıkan bu x işlemcimizde aaa hata olmuş 5 uçak düştü deme gibi bir lüksün yok adamlar düşmeyen uçak yapmaya çalışıyor bu yüzden denenip kendini kanıtlamış işlemciler varken 40 50 sene geçse bile yenisini koymuyorlar.diğer parçalar da bu şekilde olabilir.boeing'in yeni ürettiği bir uçağı var düşüp duruyor yani deneme yanılması en sakat sektörlerden biri bu yüzden gelişme hızı yok gibi bir şey.iran bir kaç sene önce bu ambargoyu kaldırmazsanız yedek parça alamazsak 70'lerde aldığımız uçakların hepsi düşecek demişti yani sağlamlığı düşünün işte bu mantık yüzünden.parça da verdiler bence çünkü hiç düşen iran uçağı duymadım son yıllarda.uçak en güvenilir ulaşım şekillerinden biridir.
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    kunGFu 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Backdoor falan da yoktur bunda oh mis, tertemiz işlemci
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fx57 Yeteri kadar bilgi vermisti videosunda..
    Yanıtla +9
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    MR.BERK (BERK ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erdi beyden izledik tüm detayları.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Galaxy C5 nakliye uçağında da Amd'nin eski seramik kaplı işlemcisi var.

    Ve pek çok uçakta eski işlemciler kullanılıyor. Çünkü o işlemcilerin görevi sadece bir veya birkaç görevi yerine getirmek. Üstelik eski işlemciler özellikle seramik kaplı olanlar manyetik alanlardan diğer organik yapıdaki işlemcilere göre çok daha az etkileniyorlar.
    Yanıtla +8
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    g.k. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Eski toprak.
    Yanıtla +1
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kısa belgesel kıvamında detaylı videosu için fx57 reyizin videosunu izleyebilirsiniz.
    https://www.youtube.com/watch?v=-wXO63-HjUU
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Vay be Erdi Özüağ da tıpkı Mesut Çevik gibi DH'yi terk edip kendi kanallarında içerik üretmeye başlamış. Ben de diyorum neden fx57'yi DH kanalında göremiyorum. Kaptanlar gemiyi çoktan terk etmiş.
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    2 2019daDHyekatilmak 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ama yeni konsollar 8/16 kullanıyeah
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güvenilir ve defalarce test edilmiş bileşenler olması normal. İşin ucunda milyar dolarlar ve yıllar var. En ufak bir bug bütün projeleri çökertebilir. O yüzden yıllardan eski teknoloji ama güvenilir bileşenler kullanılıyor.
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    9147 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nasa, perseverance ve
    3 etiket daha RAD750 PowerPC 750 Donanım
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