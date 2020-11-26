Hızlı tempolu Flip Shapes, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Inspirical Games'in yaptığı hızlı tempoya sahip olan ücretsiz oyun Flip Shapes İOS ve Android için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Off-road araç sürme mobil oyunu MudRunner'a yeni bir DLC eklendi"

İlginizi Çekebilir

Football Manager 2021 Mobile, iOS ve Android için erişime açıldı

Oyunda yukarıdan bırakılan bir topun aşağı doğru düşebilmesini sağlamak için önünüze çıkan nesnelerin duruşlarını değiştirmeniz gerekiyor, ne kadar fazla düşerseniz o kadar iyi. Kendi rekorunuzla yarış içinde olduğunuz oyun, tahmin edebileceğiniz gibi sonsuza kadar gidiyor. Oyunun pinball mekaniklerini andırdığını da söylemek gerek.

Ücretsiz olarak yayınlanan oyunun App Store sayfasına buradan, Google Play sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık oalrak 150 MB. iOS cihazınıza yükleyebilmek için iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız, Android cihazınzıa yükleyebilmek için ise Android 5.1 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Ayrıca oyunda oyun içi satın alma bulunduğunu da söyleyelim.

Oyunun oynanış fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.