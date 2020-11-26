Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hızlı tempolu Flip Shapes, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Hızlı bir tempoya sahip olan kendinizle yarıştığınız sonsuza kadar giden oyun Flip Shapes, Android ve iOS cihazlar için geçtiğimiz saatlerde ücretsiz olarak yayınlandı.
    41 dk.
    54
    7
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Hızlı tempolu Flip Shapes, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Inspirical Games'in yaptığı hızlı tempoya sahip olan ücretsiz oyun Flip Shapes İOS ve Android için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Off-road araç sürme mobil oyunu MudRunner'a yeni bir DLC eklendi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Football Manager 2021 Mobile, iOS ve Android için erişime açıldı

    Oyunda yukarıdan bırakılan bir topun aşağı doğru düşebilmesini sağlamak için önünüze çıkan nesnelerin duruşlarını değiştirmeniz gerekiyor, ne kadar fazla düşerseniz o kadar iyi. Kendi rekorunuzla yarış içinde olduğunuz oyun, tahmin edebileceğiniz gibi sonsuza kadar gidiyor. Oyunun pinball mekaniklerini andırdığını da söylemek gerek.

    Ücretsiz olarak yayınlanan oyunun App Store sayfasına buradan, Google Play sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık oalrak 150 MB. iOS cihazınıza yükleyebilmek için iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız, Android cihazınzıa yükleyebilmek için ise Android 5.1 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Ayrıca oyunda oyun içi satın alma bulunduğunu da söyleyelim.

    Oyunun oynanış fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    11 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN Hızlı tempolu Flip Shapes, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı Sonraki Küçük boyutlu yüksek hızlı şarj adaptörü: Mcdodo GaN 65W 1 sa. Off-road araç sürme mobil oyunu MudRunner'a yeni bir DLC eklendi 2 sa. Marvel için şu anda filmler değil, diziler ön planda 3 sa. Yeni Metro oyunu yolda; ayrıca Metro Exodus, PS5 ve Xbox Series'e geliyor 3 sa. Elon Musk, Starship testine yönelik bir tahminde bulundu: “Sağlam bir iniş için %30 şansımız var” 4 sa. Turtle Beach Stealth 600 ve 700 kulaklıklar yenilendi 4 sa. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’a karşı tedarik edilecek aşılar hakkında konuştu 5 sa. Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar 5 sa. 2020'nin geri kalanında yayınlanacak olan öne çıkan oyunlar 6 sa. Çinli HSMC dökümcüsü kepenk kapatıyor 6 sa. Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351 6 sa. Araştırmalara göre yaşam tarzı değişiklikleri üst yaş gruplarında da obezite mücadelesinde etkili 6 sa. PS Plus Aralık 2020 oyunları açıklandı 7 sa. RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı 7 sa. iPhone 12 Pro ve iPhone 12, ne sunuyor? iPhone 11'den geçilir mi? 7 sa. AMD Ryzen 7 APU’larıyla mobil RTX 3070/3080 modelleri eşleştirilebilir 8 sa. Temaslı takip algoritması değişti: Evdeki herkese test yapılacak 8 sa. Nissan, Navara temelli SUV modeli X-Terra'yı tanıttı 9 sa. Batman'i andırması ile popüler olan Türk dizisi Akıncı'dan yeni fragman paylaşıldı 9 sa. Sony açıkladı: PS5 tarihi satış rekoru kırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Cyberpunk 2077 Geliştiricisi Oyunu 175 Saattir Oynuyor ve Hâlâ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KABLO TV
    DH Forum
    Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    Zlatan İbrahimovic, İsminin ve Yüzünün FIFA 21'de İzinsiz Kull...
    Bölüm Sonu Canavarı
    E-devlet’in ardından şimdi de e-İŞ geliyor
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız