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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası

    Nisan ayında Peugeot’da 200.000 TL’ye kadar %0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi mevcut. Peugeot hafif ticari ailesinde de 100.000 TL için %0,99 faiz fırsatı bulunuyor.
    05 Nisan 2021, 15:20 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası
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    Peugeot modellerinden birine sahip olmak isteyen tüketiciler için avantajlar nisan ayında da devam ediyor. Kampanya kapsamında Peugeot 508 modelinde 1 yıllık akaryakıt hediyesi mevcut.

    2021 yılında %18,1 segment payı ile B-SUV segmentinin lideri olan, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan ve sürüş keyfi konusunda segmentinin önde gelen araçlarından olan 2008'de 50.000 TL için %0,99 faiz avantajı sunuluyor.

    Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile makyajlı 3008'de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajı bu ay sunulmakta.

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    3008 ile aynı yüze sahip ve yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 litre hacimli turbo dizel motora sahip Peugeot 5008’de de 200.000 TL için %0,99 faiz avantajı bulunuyor.

    Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin şık bir şekilde birlişmesiyle D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508’de 140.000 TL için %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi müşterileri bekliyor.

    Ayrıca Bkz. "Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu"

    2021 yılının ilk çeyreğinde %17 segment payı ile C-HB segmentinin lideri olan, yeni ve etkileyici dijital Peugeot i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile sunulan 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.500 TL'den başlayan fiyatlar sunuluyor.

    Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Rifter’da 80.000 TL için %0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, verimli yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

    2020’de Avrupa’da yılın otomobili ödülüne layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni 208 ise şimdi dizel otomatik seçeneği ve %0,99 faiz avantajı ile sunuluyor.



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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vade farkını fiyata ekle sonra faizsiz kredi veriyorum dersin
    Yanıtla +18
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    programmer_onur (Onur ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Araçtan nasıl bir kazık atıyorlarsa artık, senelik akaryakıt hediyesi verebiliyorlar.
    Yanıtla +4
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    ***Leopard*** 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 Yıllık akaryakıt hediyesi, 01.04.2021 akaryakıt pompa fiyatları baz alınarak Peugeot 508 benzinli (4,9 lt/100km) ve dizel (3.6 lt/100km) karma yakıt tüketim değerleri üzerinden bir sürücünün yılda ortalama 15.000 km ile 20.000 km arasında seyahat edeceği varsayılarak hesaplanmıştır.




    https://www.peugeot.com.tr/fiyatlar-ve-kampanyalar/kampanyalar/yeni-508-kampanyasi.html



    Kısaca O değerleri uzun yolda kasarak bile yakalamak zor, şehir içinde zaten hayal
    1 Yıllık akaryakıt hediyesi, 01.04.2021 akaryakıt pompa fiyatları baz alınarak Peugeot 508 benzinli (4,9 lt/100km) ve dizel (3.6 lt/100km) karma yakıt tüketi...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Backstreet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O yakit parasini Araca ekliyorlar zaten, kampanyaymis..
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    P PSN_vs_XBOXLive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ülkenin orta kesiminin görece bütçesine göre araç alabilme gücü, 2016 Kasım ayında yapılmaya başlanan vergi artışları ve döviz kurundaki yükseliş ile dayanılmaz bir noktaya gelmiştir.
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Değeri 5 ise 10 fiyat biçiyorlar 2.5uğuda hediye ediyoruz diyorlar güzel taktik
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    izmirli1713 (halil ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kampanya yeni değilki 2-3 aydır var martta 225 gt paket için 496 bin fiyat almıştım, nisanda 515 olmuş dediler. Bende 2.el için biriyle anlaştım alacağım inş. Hem zamlandığı için hemde faizsiz kredi tutarı düşürüldüğü in sıfırdan vazgeçtim
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    bluerdem (Erdem TURGAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    508’in güncel fiyatları nasıl acaba? Sitesindeki fiyatlar ile bayide verilen fiyatlar hiç birbirini tutmuyor.
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    programmer_onur (Onur ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Araçtan nasıl bir kazık atıyorlarsa artık, senelik akaryakıt hediyesi verebiliyorlar.
    Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkes kampanya açıklamaya başladı. Son araç satış rakamlarına bakarsak, kapış kapış alır millet bunları ve diğer markaları. :D

    Harıl harıl çalışıyorum valla. Benim hedefim 3-4 seneye 2. el 3-4 yaşında temiz orta paket 1.3 egea :D Şimdi baktım 140 bine var.
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vade farkını fiyata ekle sonra faizsiz kredi veriyorum dersin
    Yanıtla +18
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    ***Leopard*** 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 Yıllık akaryakıt hediyesi, 01.04.2021 akaryakıt pompa fiyatları baz alınarak Peugeot 508 benzinli (4,9 lt/100km) ve dizel (3.6 lt/100km) karma yakıt tüketim değerleri üzerinden bir sürücünün yılda ortalama 15.000 km ile 20.000 km arasında seyahat edeceği varsayılarak hesaplanmıştır.




    https://www.peugeot.com.tr/fiyatlar-ve-kampanyalar/kampanyalar/yeni-508-kampanyasi.html



    Kısaca O değerleri uzun yolda kasarak bile yakalamak zor, şehir içinde zaten hayal
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ***Leopard***
    Yani yanlış anlamadıysam 3500-4500 tl gibi bir kıyak var dizel için :D %1 bile yapmıyor.
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