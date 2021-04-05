Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör

Peugeot modellerinden birine sahip olmak isteyen tüketiciler için avantajlar nisan ayında da devam ediyor. Kampanya kapsamında Peugeot 508 modelinde 1 yıllık akaryakıt hediyesi mevcut.

2021 yılında %18,1 segment payı ile B-SUV segmentinin lideri olan, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan ve sürüş keyfi konusunda segmentinin önde gelen araçlarından olan 2008'de 50.000 TL için %0,99 faiz avantajı sunuluyor.

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile makyajlı 3008'de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajı bu ay sunulmakta.

İlginizi Çekebilir

Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları

3008 ile aynı yüze sahip ve yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 litre hacimli turbo dizel motora sahip Peugeot 5008’de de 200.000 TL için %0,99 faiz avantajı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin şık bir şekilde birlişmesiyle D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508’de 140.000 TL için %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi müşterileri bekliyor.

Ayrıca Bkz. "Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu"

2021 yılının ilk çeyreğinde %17 segment payı ile C-HB segmentinin lideri olan, yeni ve etkileyici dijital Peugeot i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile sunulan 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.500 TL'den başlayan fiyatlar sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Rifter’da 80.000 TL için %0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, verimli yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

2020’de Avrupa’da yılın otomobili ödülüne layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni 208 ise şimdi dizel otomatik seçeneği ve %0,99 faiz avantajı ile sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.