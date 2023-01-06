Yeni Peugeot modellerine ilham verecek fütüristik konsept: Peugeot Inception

Tam Boyutta Gör Peugeot, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'te yeni Inception konseptini görücüye çıkardı. Söz konusu konsept doğrudan üretime girmeyecek olsa da 2025'ten sonra gelecek yeni nesil Peugeot elektrikli sedan ve SUV modeller hakkında ipuçları veriyor.

Peugeot Inception, özellikleriyle neler sunuyor❓

Peugeot Inception konsepti, fütüristik tasarımıyla ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Stellantis'in elektrikli otomobiller için geliştirdiği STLA Large EV platformu üzerine inşa edilen konseptin görsel açıdan 2018 yılındaki e-Legend konseptinden izler taşıdığı açıkça belli oluyor ancak o eski konseptteki retro havanın yerini tamamen geleceğe dönük çizgilere bıraktığını net bir şekilde görmekteyiz.

Fransız marka, ne kadar geleceğe dönük projeler ortaya çıkarsa da hala pençe formundaki ışık imzasından vazgeçmiyor. Önde aslan logosunun da bulunduğu siyah renkli dijital cam panelin konsepte lüks bir görünüm kattığını söylemek mümkün. Ayrıca tavan kısmından başlayıp otomobilin öndeki uç kısmına kadar uzanan büyük ön cam da en dikkat çekici tasarım detaylarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Profilden bakıldığında ise sütunlar ve tavan çizgisinin birşelim noktalarındaki keskinlik dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Konseptteki dijital yan aynalar, gövdeyle bir bütün olarak tasarlanmış. Çift renkli büyük jantlar da tasarım olarak yeni 408 modelini anımsatıyor ancak bu kez merkezde aydınlatılmış aslan logosu yer alıyor. Ayrıca kapıların alt kısmında Tech Bar adı verilen, çeşitli bilgi ve mesajların yer aldığı dijital bir alan bulunuyor. Arkada ise yine öndeki gibi dijital bir panel bulunuyor. Bu panel üzerinde pençe formundaki stop lambalarını ve Peugeot yazısını görmekteyiz.

Peugeot Inception'ın iç mekânı dış tasarımına göre daha da ilgi çekici detaylardan oluşuyor. Alışıldık i-Cockpit yerleşiminden eser kalmayan konsolda odak noktası yeni direksiyon tasarımı oluyor. Dikdörtgen biçimindeki direksiyon, oyun kollarından esinlenilerek tasarlanmış. Direksiyonun merkezinde bir tablet ekran bulunuyor. Kenarlarda ise başparmak ile yönetilen kontrol halkalarına yer verilmiş. Şirket, bu tasarımın 2030'a kadar gerçek bir otomobilde yer alacağını belirtiyor.

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Ön tekerleklerin kontrolünü "steer-by-wire" teknolojisiyle sağlayan direksiyon, seviye 4 otonom sürüş modu aktif edildiğinde konsola gizlenebiliyor. Konsol demişken, bu alanda da Halo Cluster adı verilen, halka şeklinde bir dijital gösterge ekranı karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Peugeot'nun açıklamasına göre Inception konsepti 5 metre uzunluğa sahip. Otomobilde dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoru var ve toplamda 680 hp güç üretiyor. Bu da aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden daha az bir sürede tamamlamasını sağlıyor. 800V yüksek voltajlı 100 kWsa kapasiteli bataryaya sahip olan Inception, tek şarjla 800 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Inception konseptiyle 100 km'de 12.5 kWsa gibi düşük bir enerji sarfiyatı vadeden Peugeot, şarj konusunda yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek kablosuz şarj özelliğini devreye alıyor. Şirketin açıklamasına göre 1 dakika şarjla 30 kilometre, 5 dakika şarjla 150 kilometre menzil elde etmek mümkün oluyor.

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Peugeot Inception konsepti, fütüristik tasarımıyla sahnede