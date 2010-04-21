Philips'den çift sim kart girişli ve kızaklı cep telefonu; Xenium X510

Ağırlıklı olarak yüksek bekleme ve konuşma süresi vaat eden cep telefonlarıyla yakından tanıdığımız Philips firması Xenium serisine X510'u ekleyerek yoluna devam ediyor.

900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarını destekleyen X510, 106 ? 51.8 ? 16.65 mm boyutunda - 115 gram ağırlığında tasarlanmış ve çift sim kart girişi sunarak yanında birden fazla hat taşımak zorunda kalanların yardımına koşuyor. 3.1 inç boyutunda 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik ekran, kapasite arttırımı için microSD kart girişi ve 2 megapiksel CMOS kamera sunan telefon USB ve Bluetooth aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Philips Xenium X510'un ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise bilinmiyor.

Dipnot: Mobile-review, telefonun ekran boyutunu 3.1 inç (~7.8 cm) olarak belirtmiş. Sanki fotoğraflarda boyut daha küçük gibi görünüyor.