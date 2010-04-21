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Philips'den çift sim kart girişli ve kızaklı cep telefonu; Xenium X510

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,6b
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Philips'den çift sim kart girişli ve kızaklı cep telefonu; Xenium X510
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Ağırlıklı olarak yüksek bekleme ve konuşma süresi vaat eden cep telefonlarıyla yakından tanıdığımız Philips firması Xenium serisine X510'u ekleyerek yoluna devam ediyor.

900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarını destekleyen X510, 106 ? 51.8 ? 16.65 mm boyutunda - 115 gram ağırlığında tasarlanmış ve çift sim kart girişi sunarak yanında birden fazla hat taşımak zorunda kalanların yardımına koşuyor. 3.1 inç boyutunda 240x320 piksel 262.144 renk dokunmatik ekran, kapasite arttırımı için microSD kart girişi ve 2 megapiksel CMOS kamera sunan telefon USB ve Bluetooth aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Philips Xenium X510'un ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise bilinmiyor.

Dipnot: Mobile-review, telefonun ekran boyutunu 3.1 inç (~7.8 cm) olarak belirtmiş. Sanki fotoğraflarda boyut daha küçük gibi görünüyor.

Philips'den çift sim kart girişli ve kızaklı cep telefonu; Xenium X510
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fukarakoala 9 yıl
Eski serilerinde pil ömrü ve kullanımı güzeldi bu noktalardaki artılarına birlikte yenilerini katarsa alınabilir seviye olursa gerçekten başarılı olur
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Mertcan. 9 yıl
"262.144 renk dokunmatik ekran"
Telefonlarda genelde 65.000 civarlarında renkli ekran olmuyor muydu? Bu telefonda normalden fazla mı?
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..Knight.. 9 yıl
Mertcan.

"262.144 renk dokunmatik ekran"

Telefonlarda genelde 65.000 civarlarında renkli ekran olmuyor muydu? Bu telefonda normalden fazla mı?


Piyasada 16 milyon renkli ekrana sahip modeller olduğunu düşünürsek bence normal.
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Batuist 9 yıl

Mertcan.

"262.144 renk dokunmatik ekran"

Telefonlarda genelde 65.000 civarlarında renkli ekran olmuyor muydu? Bu telefonda normalden fazla mı?

hayır sanırım karıştırdın sen... o eskidendi... hemde bayağı bi eskiden :)
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Batuist 9 yıl
Hiç ısınamadığım markalardan biride budur.. Aslında sony ile CD'nin yaratıcısı ünvanınıda taşıyor ama yinede ısınamıyorum bu markaya...
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