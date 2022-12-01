Phison’un PCIe 5.0 SSD kontrolcüsü ertelendi

Tam Boyutta Gör Sektörün önemli isimlerinden Phison’un yıl başlarında duyurduğu ve Sonbahar aylarında da hacimli üretime başlamasını beklediği üst seviye PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünün ertelendiği haberi geldi.

Phison E26 kontrolcüsünden kötü haber

PCIe 5.0 standardını temel alan ve 12.5GB/s okuma hızlarına kadar ulaşabilen yeni Phison E26 kontrolcüsü, Mayıs ayında AMD ile birlikte ilk gösterimini yapmış, Eylül ayında ise kısa süre içerisinde hacimli üretime başlayacağı mesajını vermişti.

PCIe 5.0 SSD düşünenler dikkat! 2 ay önce eklendi

Ne var ki üçüncü çeyrek dönem de geride kalmasına rağmen Phison E26 kontrolcüsünden bir haber yok. Firma yol haritasına bağlı olduğunu ve SSD sektörünü geliştirmeye devam edeceği mesajını vermekle yetiniyor.

Henüz Phison E26 kontrolcüsüne ne olduğunu kimse bilmiyor. AMD Zen 4 ve Intel Raptor Lake işlemcilerin piyasaya çıkmaya başladığı bir dönemde Phison’dan hamle gelmemesi büyük dezavantaj zira pek çok SSD üreticisinin Phison ile önemli ortaklıkları mevcut.

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