Phison’un PCIe 5.0 SSD kontrolcüsü ertelendi

Phison E26 kontrolcüsünden kötü haber
PCIe 5.0 standardını temel alan ve 12.5GB/s okuma hızlarına kadar ulaşabilen yeni Phison E26 kontrolcüsü, Mayıs ayında AMD ile birlikte ilk gösterimini yapmış, Eylül ayında ise kısa süre içerisinde hacimli üretime başlayacağı mesajını vermişti.
Ne var ki üçüncü çeyrek dönem de geride kalmasına rağmen Phison E26 kontrolcüsünden bir haber yok. Firma yol haritasına bağlı olduğunu ve SSD sektörünü geliştirmeye devam edeceği mesajını vermekle yetiniyor.
Henüz Phison E26 kontrolcüsüne ne olduğunu kimse bilmiyor. AMD Zen 4 ve Intel Raptor Lake işlemcilerin piyasaya çıkmaya başladığı bir dönemde Phison’dan hamle gelmemesi büyük dezavantaj zira pek çok SSD üreticisinin Phison ile önemli ortaklıkları mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam