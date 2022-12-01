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    Phison’un PCIe 5.0 SSD kontrolcüsü ertelendi

    AMD Zen 4 ve Intel Raptor Lake uyumlu anakartların piyasaya çıkmaya başladığı bir dönemde Phison’un iddialı PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünden halen bir ses seda yok. 
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    Phison E26 Tam Boyutta Gör
    Sektörün önemli isimlerinden Phison’un yıl başlarında duyurduğu ve Sonbahar aylarında da hacimli üretime başlamasını beklediği üst seviye PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünün ertelendiği haberi geldi.

    Phison E26 kontrolcüsünden kötü haber

    PCIe 5.0 standardını temel alan ve 12.5GB/s okuma hızlarına kadar ulaşabilen yeni Phison E26 kontrolcüsü, Mayıs ayında AMD ile birlikte ilk gösterimini yapmış, Eylül ayında ise kısa süre içerisinde hacimli üretime başlayacağı mesajını vermişti.

    Ne var ki üçüncü çeyrek dönem de geride kalmasına rağmen Phison E26 kontrolcüsünden bir haber yok. Firma yol haritasına bağlı olduğunu ve SSD sektörünü geliştirmeye devam edeceği mesajını vermekle yetiniyor.

    Henüz Phison E26 kontrolcüsüne ne olduğunu kimse bilmiyor. AMD Zen 4 ve Intel Raptor Lake işlemcilerin piyasaya çıkmaya başladığı bir dönemde Phison’dan hamle gelmemesi büyük dezavantaj zira pek çok SSD üreticisinin Phison ile önemli ortaklıkları mevcut.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 3 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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